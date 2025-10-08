Se state cercando l’occasione giusta per portarvi a casa un nuovo smartwatch Wear OS, magari con un’autonomia superiore alla “solita”, e volete spendere poco, questa potrebbe essere la vostra occasione: grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon potete infatti acquistare l’apprezzato TicWatch Pro 5 Enduro a meno di 100 euro. Vediamo come approfittarne.

I “segreti” di TicWatch Pro 5 Enduro in breve

TicWatch Pro 5 Enduro non è uno smartwatch Wear OS come gli altri. Il suo punto di forza principale risiede nell’architettura a doppio display: offre infatti uno schermo AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466 per le funzionalità complete, ma anche un display Transflective a bassissimo consumo, ideale per mostrare l’ora o per le funzionalità base. Questa soluzione permette infatti di tenere costantemente sotto controllo orario e informazioni essenziali senza dover attivare lo schermo principale, garantendo un’autonomia fino a 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential.

Il cuore dello smartwatch è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Tra le funzionalità per il monitoraggio della salute, TicWatch Pro 5 Enduro integra sensori per la frequenza cardiaca 24/7, per il livello di ossigeno nel sangue, per lo stress e per la qualità del sonno, con tanto di rilevamento del russamento. Per l’attività fisica troviamo più di 110 modalità di allenamento, supportate eventualmente dal GPS per tracciamenti precisi anche senza smartphone.

Meno di 100 euro grazie all’offerta Amazon

TicWatch Pro 5 Enduro ha debuttato a un prezzo non per tutti (359,99 euro), ma con il passare del tempo la cifra è calata sempre di più. Il culmine viene raggiunto quest’oggi grazie alla Festa delle Offerte Prime, che prevede migliaia di sconti riservati agli abbonati Amazon Prime (qui per rimediare, se non lo siete).

Lo smartwatch Wear OS viene infatti proposto a 95,95 euro nella colorazione Nera: si tratta del minimo storico di Amazon, corrispondente a uno sconto di quasi il 74% rispetto al listino. Il venditore è direttamente Mobvoi Official Store, con spedizione gestita da Amazon. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso per dare un’occhiata.

Lo sconto è valido fino alle 23:59 di oggi, 8 ottobre 2025, salvo esaurimento scorte. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Offerte per categoria