Nelle ultime ore, come parte di un aggiornamento in distribuzione da parte di Google, il Google Play Store sta implementando importanti novità legate alla nuova esperienza Google Play Giochi.

Rispetto al passato, vi sono maggiori integrazione e controllo direttamente dallo store, inclusa la possibilità di controllare e gestire il profilo (che cambia con alcune novità). Inoltre, per gli utenti è in rollout la nuova scheda You. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Alcune novità in rollout su Google Play Store

Google Play Store, lo store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android (dotati dei servizi Google) e nelle ultime ore ha avviato il rilascio di due novità già emerse in passato, ha recentemente ricevuto l’aggiornamento alla versione 48.2.19 (annunciata in realtà da Big G alla fine del mese di settembre).

Le novità legate allo store vengono solitamente anticipate dal colosso di Mountain View nei bollettini degli aggiornamenti di sistema di Google. Con la nuova versione, sono in distribuzione per gli utenti alcune novità già annunciate; va però detto che, rispetto al contenuto dell’annuncio, da noi mancano le varie funzioni IA.

Nuova esperienza Google Play Giochi integrata

Già da fine 2024 si parla del fatto che Google avrebbe prima o poi potuto pensionare l’app Google Play Giochi, resa ormai quasi superflua delle numerose funzioni legate proprio ai giochi che erano emerse in lavorazione per l’app dello store. Per il momento tutto tace su quel fronte ma, con il nuovo aggiornamento di Google Play Store, la nuova esperienza di Google Play Giochi è in rollout per tutti gli utenti.

Una volta ricevuto l’aggiornamento, verremo accolti da una sorta di schermata di benvenuto che racconta in breve le novità, suggerendo che tutti gli strumenti utili per i videogiocatori sono disponibili direttamente nello store.

Andando oltre, la nuova esperienza offre anche la possibilità di importare l’attività di gioco (quindi la cronologia) o la possibilità di ricevere notifiche relative a offerte e premi di Google Play. Parliamo di possibilità perché, in entrambi i casi, è possibile selezionare “Salta”.

Nello store arriva la nuova scheda “You”

Arriviamo all’altra novità che amplia il numero di schede in cui è suddivisa la navigazione del Google Play Store a cinque: alle già presenti Giochi, App, Ricerca e Libri, si aggiunge la nuova scheda You, così annunciata dal colosso di Mountain View lo scorso 29 settembre:

[Smartphone] Scopri la scheda You; una destinazione organizzata su Play in cui puoi interagire più a fondo con gli argomenti che ti interessano maggiormente.

Oltre a proporre un saluto all’utente, un collegamento rapido al profilo di gioco e la situazione legata ai Play Points (punti e livello), la scheda You raccoglie (o dovrebbe raccogliere) al suo interno una serie di contenuti curati e suggerimenti legati ai “gusti” e alle abitudini dell’utente.

Nella parte bassa è poi disponibile il carosello di schede con cui ricevere credito Google Play sfruttando i Play Points e un collegamento alla scheda Giochi dello store. Non è chiaro se in futuro questa scheda possa essere arricchita di ulteriori informazioni in Italia.

Il nuovo profilo di gioco

Dalla scheda You, come anticipato vi è un collegamento rapido al nuovo profilo di gioco. Esso è stato rivisto per diventare più coinvolgente, introducendo un sistema basato sui follower e una serie di metriche che mostrano i nostri risultati e le nostre statistiche legate ai giochi.

Oltre a potere condividere il profilo di gioco, selezionando il menù “Altro” (pulsante con i tre pallini in alto a destra) possiamo accedere all’anteprima del nostro profilo di gioco (che possiamo mantenere privato o rendere pubblico) e modificare il “nome del giocatore” (ovvero il nostro nickname).

Facendo un passo indietro, dall’icona con matita e scintilla presente in basso a destra rispetto al nostro avatar, accediamo alla schermata per cambiare l’avatar. In questo caso abbiamo due possibilità di personalizzazione:

Scegliere uno degli avatar predefiniti (sono 18 opzioni in tutto)

(sono 18 opzioni in tutto) Creare un avatar AI (tramite prompt testuale che consente di modificare soggetto, luogo e stile).

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come verificare di avere installato l’ultima versione del Google Play Store

Per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.