Torniamo ad occuparci di Realme GT 8 Pro, atteso nuovo smartphone del produttore asiatico, protagonista nelle scorse ore di un’altra interessante anticipazione.

Il popolare leaker Debayan Roy, infatti, ha deciso di fornire un nuovo contributo a coloro che sono impazienti di scoprire cosa Realme abbia in serbo per questo device, riassumendo su X le sue principali caratteristiche e pubblicando alcune interessanti immagini.

Cosa possiamo aspettarci da Realme GT 8 Pro

Senza dubbio la novità più interessante di questo device è quella emersa alla fine dello scorso mese: ci riferiamo alla possibilità per gli utenti di sostituire il modulo della fotocamera posteriore, scegliendo tra tre diverse opzioni.

Ebbene, le tre immagini pubblicate dal leaker si concentrano in particolare su questo modulo intercambiabile (che pare sia stato realizzato in collaborazione con Ricoh), mostrandoci le tre opzioni (per due delle quali con un esempio pratico):

Passando alla dotazione tecnica, Realme GT 8 Pro dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e dovrebbe essere dotato di un display OLED piatto (realizzato da BOE) da 6,78 pollici con risoluzione 2K, tecnologia LTPO, refresh rate a 144 Hz e supporto 10 bit.

La tripla fotocamera posteriore dovrebbe vantare un sensore primario Sony LYT-808 da 50 megapixel (con OIS e dimensioni di 1/1,4″), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico HP5 da 200 megapixel (1/1,56″).

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un sensore ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, altoparlanti e feedback tattile migliorati, una batteria da oltre 7.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 120 W e una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP69).