Realme rompe gli schemi con il nuovo GT 8 Pro, confermando la sua vocazione all’innovazione con una funzione mai vista prima: un modulo fotografico intercambiabile. La casa cinese, nota per le soluzioni audaci e orientate al design, permette finalmente agli utenti di personalizzare l’aspetto della fotocamera, scegliendo tra tre forme diverse: rotonda, quadrata e una più originale ispirata ai robot. Questo approccio “DIY” non solo aggiunge un tocco di stile, ma trasforma la fotocamera in un elemento modulare, in grado di rispondere ai gusti individuali degli utenti.

Parallelamente, il GT 8 Pro promette specifiche di fascia altissima, dal sensore periscopico da 200 MP soprannominato “Ultra Eye”, al display AMOLED 2K a 144Hz realizzato con materiali Q10+ e una luminosità di picco fino a 4.000 nit. L’arrivo in Cina è previsto per ottobre.

Realme GT 8 Pro: il primo smartphone con fotocamera modulare

La conferma ufficiale di Realme non lascia dubbi: il GT 8 Pro sarà il primo smartphone della casa con modulo fotografico intercambiabile. Il teaser rilasciato dalla compagnia mostra come l’utente potrà cambiare forma al modulo della fotocamera, scegliendo tra la classica rotonda, la quadrata o un design “robotico” decisamente futuristico. Questa novità rappresenta un salto in avanti rispetto ai soliti design circolari o rettangolari, offrendo un’esperienza personalizzabile che avvicina lo smartphone al concetto di “DIY tech”.

Oltre alla modularità estetica, il GT 8 Pro monta un sensore periscopico da 200 MP, denominato “Ultra Eye”, capace di catturare dettagli sorprendenti. Al momento, i dettagli sugli altri sensori restano riservati, ma le anticipazioni puntano a una configurazione fotografica completa e versatile.

Il display è un AMOLED 2K da 144Hz sviluppato con BOE, con materiale Q10+ pensato per una luminosità superiore e protezione oculare ottimizzata. Il picco massimo di luminosità raggiunge i 4.000 nit, garantendo leggibilità anche in pieno sole. Sotto la scocca batte il cuore del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato dal chip dedicato R1 di Realme, creando una combinazione “dual-chip” pensata per i giochi e i contenuti multimediali più esigenti.

Il GT 8 Pro dispone anche di batteria da oltre 7.000 mAh con ricarica rapida a 120W, altoparlanti stereo, motore lineare X-axis e riconoscimento impronte 3D ultrasonico. La data di lancio in Cina è fissata per ottobre.

Insomma, con il nuovo GT 8 Pro Realme conferma la propria strategia: unire prestazioni top di gamma, innovazione tecnologica e possibilità di personalizzazione estetica, trasformando lo smartphone in un’esperienza unica e su misura.