La distribuzione della One UI 8 procede spedita: in queste ore l’aggiornamento ad Android 16 ha raggiunto anche Samsung Galaxy A25 5G in Europa. Scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo per lo smartphone di fascia medio-bassa.

Novità aggiornamento Android 16 per Samsung Galaxy A25 5G

Samsung procede rapidamente con l’aggiornamento ad Android 16 e One UI 8 per i suoi dispositivi compatibili. Dopo essersi concentrata principalmente sui modelli della serie Galaxy S più recenti, la casa di Seoul sta proseguendo con il rollout, toccando diversi modelli di fascia media: quest’oggi tocca anche a Samsung Galaxy A25 5G, che sta accogliendo tante novità in Europa.

In distribuzione c’è il firmware A256BXXU8DYI8, che richiede un download piuttosto consistente. Le novità sui modelli della serie Galaxy A, come lo stesso Galaxy A25 5G, non sono numerose come quelle viste sulle serie Galaxy S e Galaxy Z di fascia alta (niente Now Brief e funzioni Galaxy AI avanzate, ad esempio), ma ne abbiamo comunque parecchie, tra perfezionamenti vari all’interfaccia, prestazioni più fluide, un’integrazione ancora più completa e smart di alcune funzionalità di intelligenza artificiale, maggiori possibilità di personalizzazione (compreso l’orologio dinamico che segue i contorni dello sfondo), nuovi strumenti di produttività, rinnovamenti per le varie app di Samsung (come Samsung Internet Browser, Samsung Notes, Promemoria, Calendario, Meteo, Calcolatrice, Samsung Health e così via) e tanto altro.

Una volta ultimato, vi consigliamo di passare da Galaxy Store e Google Play Store per procedere all’aggiornamento delle varie app. Insieme a tutte le novità qui sopra, sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2025, che come abbiamo visto nel più recente bollettino offrono la correzione a più di 80 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (riguardanti più da vicino i dispositivi Samsung).

Come aggiornare Samsung Galaxy A25 5G

L’aggiornamento a One UI 8 e Android 16 è in distribuzione in Europa. Per verificare l’arrivo delle sopra citate novità su Samsung Galaxy A25 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se volete, come alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.