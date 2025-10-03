Piccoli cambiamenti, spesso e volentieri, fanno una grande differenza nell’utilizzo quotidiano di un servizio, è il caso di Gemini, l’assistente IA di Google, che sta introducendo una novità tanto semplice quanto attesa: la possibilità di modificare le Azioni pianificate direttamente dall’app mobile, senza dover più ricorrere a procedure macchinose o al portale web.

Ora è possibile modificare le Azioni pianificate direttamente dall’app Gemini

Per chi non lo sapesse, le Azioni pianificate sono state introdotte a giugno come strumento per automatizzare alcune attività ricorrenti, come ad esempio la creazione di riepiloghi giornalieri da ricevere a un’ora precisa; un aiuto concreto per risparmiare tempo, ma con un limite importante, fino ad oggi apportare modifiche a queste azioni era tutto fuorché immediato.

Gli utenti potevano scegliere tra due strade: chiedere a Gemini in chat di modificare l’azione (con il rischio che l’assistente interpretasse male le istruzioni), oppure passare dall’interfaccia web, una soluzione poco pratica e che obbligava ad aprire il browser ogni volta.

Con la nuova versione Beta 16.38.62.sa.arm64 dell’app Gemini, Google ha finalmente risolto la questione, toccando il menù a tre puntini accanto a un’azione pianificata compare ora la voce Modifica; da qui è possibile intervenire su tre campi fondamentali come nome, istruzioni e pianificazione, attraverso una finestra di dialogo integrata nell’app. In altre parole, l’esperienza del portale web viene portata su smartphone, rendendo la gestione delle azioni molto più fluida e veloce.

C’è però un dettaglio da non trascurare, la possibilità di modificare le Azioni pianificate (così come il loro utilizzo) è riservata agli abbonati ai piani AI Pro o Ultra, lasciando per il momento esclusi gli utenti del livello gratuito; non è chiaro se Google deciderà in futuro di aprire la funzione a tutti, ma sarebbe senza dubbio un passo importante per rendere Gemini più accessibile e meno sbilanciato verso gli abbonamenti premium.

La modifica non cambia la natura delle Azioni pianificate, che restano uno degli strumenti più potenti a disposizione di chi utilizza Gemini in modo avanzato, ma ne semplifica l’uso quotidiano in maniera evidente.