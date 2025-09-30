Con Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE il team di sviluppatori del colosso coreano ha introdotto la possibilità per gli utenti di interagire con Gemini attraverso il piccolo display esterno dello smartphone pieghevole, funzionalità non supportata dalle precedenti generazioni di questa serie di device.

La speranza dei possessori di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Flip5 era che Samsung finisse per implementare tale funzione anche nei loro device e finalmente per alcuni di essi è adesso effettivamente disponibile.

Samsung Galaxy Z Flip6 ottiene un’attesa funzione

Per poter usare Gemini sullo schermo esterno dello smartphone pieghevole di Samsung è necessario utilizzare il comando di attivazione Ehi Google oppure aggiungere l’applicazione a Launcher Widget della suite Samsung Good Lock.

Purtroppo, in caso di pressione prolungata del pulsante di accensione, viene ancora richiesto di “aprire il telefono per continuare”, il che rende l’attivazione di Gemini un po’ meno comoda rispetto a quanto desiderato da tanti ma è possibile che con futuri aggiornamenti anche questo aspetto verrà migliorato dal team di sviluppatori del colosso coreano.

Quasi tutte le funzioni di Gemini sono supportate anche dal display esterno dello smartphone pieghevole, come la possibilità di usare l’input vocale o testuale per le normali query e Gemini Live (inclusa la condivisione del feed della fotocamera).

Probabilmente la funzione più nota a mancare è quella della condivisione dello schermo, che tuttavia non dovrebbe essere un problema su un display così piccolo.

In precedenza Samsung ha confermato che Gemini sul display esterno sarebbe arrivato su Samsung Galaxy Z Flip6 come parte dell’aggiornamento a One UI 8 ma sono probabilmente necessari anche una modifica lato server o un aggiornamento dell’app Gemini.