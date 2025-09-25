Le versioni Web di Google Chat, l’app “stand-alone” dello strumento di comunicazione creato principalmente per i team che troviamo integrato in Gmail, e Google Fogli, l’app per creare e gestire i fogli di calcolo, stanno ricevendo novità grazie all’integrazione di Gemini.

L’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale guadagna nuovi “poteri” all’interno di queste due app della suite Workspace, diventando un assistente alla scrittura nella prima e un mago delle formule nella seconda. Scorpiamo tutti i dettagli diffusi da Google.

Gemini diventa un assistente alla scrittura sulla versione Web di Google Chat

Tramite un post dedicato sul blog degli aggiornamenti alla suite Workspace, Google ha annunciato una novità potenziata da Gemini per la versione Web di Google Chat.

Nello specifico, l’assistente basato sull’IA può aiutare gli utenti a perfezionare i messaggi prima del loro invio, trasformandosi in un vero e proprio assistente alla scrittura: Gemini può migliorare la chiarezza e l’immediatezza di formulazione ma anche correggere grammatica e ortografia del messaggio.

Secondo Google, ciò può tornare utile quando scriviamo messaggi importanti per un pubblico ampio, per fare bella figura con un interlocutore “senior” o quando dobbiamo scrivere un messaggio in una lingua diversa dall’italiano. Basterà scrivere il messaggio e poi sfruttare l’apposito strumento “Perfeziona” nella barra degli strumenti di formattazione.

Disponibilità di questa novità in Google Chat

Al momento della stesura di questo articolo, la funzionalità “Perfeziona” è già in rollout per tutti gli utenti Google Workspace coi piani Business (Standard e Plus), Enterprise (Standard e Plus), Frontline Plus, Google AI Pro (anche per l’istruzione), Google AI Ultra.

L’unica nota stonata è che, come spesso accade, in questo momento “Perfeziona” funziona esclusivamente con i messaggi scritti in lingua inglese. Sul portale di supporto, Google fa sapere che visualizzeremo un errrore nel caso in cui il messaggio scritto sia in una lingua diversa da quella inglese.

Gemini migliora nella gestione, generazione e correzione delle formule in Google Fogli Web

Già da tempo Google ha implementato Gemini in Google Fogli (Web) e, qualche settimana fa, ha spiegato come sfruttarne le potenzialità nell’app dedicata ai fogli di calcolo. Nella giornata di ieri, tramite un post dedicato sul blog degli aggiornamenti alla suite Workspace, il team di sviluppo ha presentato tre novità legate a questa integrazione.

Più nello specifico, l’assistente integrato in Google Fogli migliora nella generazione delle formule, guadagnando la capacità di fornire una risposta completa e ragionata alle curiosità degli utenti che devono utilizzare formule con le quali hanno poca dimestichezza.

Gemini spiega le formule complesse in maniera dettagliata e con linguaggio naturale, migliorando la comprensione da parte dell’utente che, se non soddisfatto, potrà porre un’altra domanda di approfondimento tramite il pannello laterale.

Gemini può spiegare perché una formula non ha funzionato e generare una formula corretta che risolva il problema, sfruttando il messaggio di errore da lui stesso fornito.

Gemini offre più opzioni per la generazione di formule, molto utile nei compiti più complessi o quando ci sono più modi per raggiungere un risultato.

Disponibilità di queste novità in Google Fogli

Al momento della stesura di questo articolo, la funzionalità “Perfeziona” è già in rollout per tutti gli utenti Google Workspace coi piani Business (Standard e Plus), Enterprise (Standard e Plus), Google AI Pro (anche per l’istruzione) e Google AI Ultra.