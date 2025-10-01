Google Pixel 9a scende a 419€ su Amazon, segnando un risparmio di 130€ rispetto al prezzo di listino di 549€. Uno sconto del 24% che rende questo smartphone di fascia media ancora più appetibile, considerando il processore Tensor G4 dei flagship e i 7 anni di aggiornamenti garantiti. Un’occasione interessante per chi cerca la qualità fotografica Google senza spendere una fortuna.

Google Pixel 9a: Tensor G4 e autonomia potenziata

Google Pixel 9a rappresenta l’evoluzione della serie “A” del colosso di Mountain View, con alcune scelte progettuali che dividono. Il processore Tensor G4, lo stesso dei top di gamma Pixel 9, garantisce prestazioni eccellenti per la fascia media, supportato da 8GB di RAM e 128GB di storage UFS 3.1. Le performance sono tra le migliori della categoria, con un’esperienza d’uso sempre fluida e reattiva.

Il display da 6,3 pollici P-OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz offre una buona qualità visiva, anche se le cornici risultano generose e il picco di luminosità di 2700 nits non eccelle rispetto alla concorrenza. Google ha implementato la resistenza IP68, un upgrade rispetto all’IP67 del predecessore.

La batteria da 5100mAh rappresenta il vero punto di forza, con un incremento significativo rispetto ai 4500mAh del Pixel 8a. L’autonomia raggiunge circa 6 ore di schermo attivo, sufficienti per una giornata intera d’uso, anche se il modem Exynos 5300 (lo stesso dei Pixel 6) penalizza l’efficienza sotto rete dati.

Il comparto fotografico mantiene la fotocamera ultrawide da 13MP e quella frontale da 13MP, mentre la principale passa a 48MP con sensore da 1/2.0″ e stabilizzazione ottica. Novità interessante la modalità macro focus per scatti ravvicinati a 5cm. La qualità rimane elevata con l’affidabilità tipica dei Pixel: 99 foto su 100 riescono bene in qualsiasi condizione.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Offerta Amazon: 419€ invece di 549€

Amazon propone Google Pixel 9a nella colorazione viola ametista a 419€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino di 549€. Il risparmio di 130€ rende questo smartphone particolarmente conveniente, posizionandosi in una fascia di prezzo più accessibile per un dispositivo con processore flagship.

L’offerta include la spedizione gratuita per i membri Prime e la garanzia standard Amazon. La versione in promozione è quella da 128GB, mentre il modello da 256GB rimane a prezzo pieno. La disponibilità è immediata con consegna rapida in tutta Italia.

Considerando che si tratta di un lancio recente (marzo 2025), questo sconto rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera entrare nell’ecosistema Pixel con 7 anni di aggiornamenti garantiti e tutte le funzionalità AI di Google, dal Magic Editor alla Gomma Magica per i video.

Per non perdere le migliori offerte tech, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti sulla tecnologia e ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.