A distanza di dieci anni dall’ultimo importante restyling, Google rinnova ancora una volta la sua iconica G a quattro colori, segno distintivo dell’azienda e del suo ecosistema di prodotti. Dopo un primo debutto limitato alla Ricerca, l’azienda di Mountain View ha annunciato che la nuova G sfumata e più brillante diventerà l’icona ufficiale di tutto il brand, portando con sé un messaggio chiaro: l’era dell’intelligenza artificiale è ormai al centro della strategia di Google.

La nuova G di Google è ora l’icona ufficiale del brand

Nel 2015 l’introduzione della G multicolore aveva segnato un passaggio importante, rappresentando l’identità unitaria di Google su piattaforme, app e dispositivi; oggi, dieci anni dopo, l’azienda sottolinea che le tonalità più vivaci e il gradiente a quattro colori non sono solo un esercizio di stile, ma un modo per simboleggiare l’ondata di innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e l’energia creativa che permea i nostri prodotti e la nostra tecnologia.

La nuova icona, pur rimanendo fedele ai quattro colori storici (blu, rosso, giallo e verde), introduce un effetto sfumato che restituisce un senso di movimento e dinamicità, in linea con l’evoluzione dei servizi Google e con il ruolo sempre più centrale che l’IA sta assumendo nelle esperienze quotidiane degli utenti.

Questa G più luminosa ha fatto il suo esordio all’inizio dell’anno come logo della Ricerca Google, apparendo nelle app Android e iOS e nella favicon del web; successivamente lo stesso design è stato adottato anche su Gemini, la piattaforma IA che a giugno ha iniziato a mostrare il nuovo design, abbandonando la precedente palette blu-viola.

Adesso Google conferma che il rollout interesserà progressivamente tutti i prodotti, le piattaforme e i servizi dell’ecosistema; non solo le app più note, ma anche i siti di supporto e le varie interfacce che compongono l’universo del colosso di Mountain View. Alcuni utenti potrebbero già notare la differenza, ad esempio nella favicon del portale di assistenza Google Help, che ha già adottato la nuova icona.

Si tratta, a ben vedere, di una modifica apparentemente sottile, ma che riflette una visione più ampia: Google vuole comunicare che la sua identità è in costante trasformazione, proprio come le tecnologie che sviluppa; la nuova G non è solo un marchio, ma un simbolo dell’evoluzione che l’azienda sta portando avanti nell’era dell’intelligenza artificiale.

Sarà necessario attendere ancora un po’ per vedere la nuova icona ovunque, ma il cambiamento è già in corso, la G luminosa diventerà presto l’emblema ufficiale di Google, accompagnando il prossimo capitolo della sua storia digitale.