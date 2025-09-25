Il momento giusto per acquistare un tablet di fascia alta è finalmente arrivato. OnePlus Pad 2, un dispositivo che punta a ridefinire il mercato Android con specifiche da vero top di gamma, è ora disponibile a un prezzo mai visto prima. Grazie a una nuova promozione, è possibile portarsi a casa la potenza dello Snapdragon 8 Gen 3 e un display eccezionale con uno sconto notevole che lo posiziona come un vero e proprio best-buy. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate senza voler spendere una fortuna, specialmente considerando il recente lancio del prodotto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo tablet un’occasione da non perdere.

OnePlus Pad 2: potenza e display senza compromessi

Il punto di forza di OnePlus Pad 2 è senza dubbio la sua scheda tecnica. Il display è un pannello IPS da 12,1 pollici con una risoluzione 3K (3000 x 2120 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce una fluidità visiva eccezionale sia nella navigazione che nel gaming. La luminosità di picco di 900 nits assicura un’ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa.

Il cuore pulsante è il chipset Snapdragon 8 Gen 3, una soluzione di vertice che offre prestazioni fulminee e un’efficienza energetica ottimale. A supporto troviamo ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una configurazione che permette di gestire senza problemi il multitasking più spinto e le applicazioni più esigenti. La batteria da 9510 mAh garantisce un’autonomia prolungata, mentre il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W permette di tornare operativi in tempi brevissimi. Completano il quadro un design elegante e sottile, con uno spessore di soli 6,49 mm, e altoparlanti di qualità che migliorano l’esperienza multimediale.

Display: 12.1″ IPS 3K (3000×2120), 144Hz, 900 nits

12.1″ IPS 3K (3000×2120), 144Hz, 900 nits Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memoria: 12 GB di RAM

12 GB di RAM Archiviazione: 256 GB

256 GB Batteria: 9510 mAh con ricarica rapida 67W

9510 mAh con ricarica rapida 67W Fotocamere: 13 MP posteriore, 8 MP anteriore

L’offerta al minimo storico su aliexpress

Il OnePlus Pad 2 nella sua configurazione da 12/256 GB è attualmente in promozione su AliExpress. Il prezzo di listino di 429€ viene abbattuto drasticamente grazie a un codice sconto esclusivo. Utilizzando il coupon ITBS40 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 292,99€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 136€, corrispondente a uno sconto di circa il 32% sul prezzo originale. Un’opportunità eccezionale per un tablet lanciato da pochi mesi e con una scheda tecnica di questo livello. È importante notare che i codici sconto come questo hanno spesso una validità limitata nel tempo e sono soggetti alla disponibilità del prodotto.

