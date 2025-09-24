OnePlus ha fatto centro con OnePlus Pad 3, un tablet Android da 13,2 pollici che ridefinisce gli standard della categoria. Grazie al coupon ITBS40 su AliExpress, questo gioiello tecnologico scende a 362,20€ invece di 599,99€ di listino, rappresentando un’occasione imperdibile per chi cerca prestazioni al vertice in un formato generoso. Il dispositivo monta il potentissimo Snapdragon 8 Elite e vanta il display più grande attualmente disponibile tra i tablet Android, rendendolo perfetto per produttività e intrattenimento professionale.

OnePlus pad 3: specifiche tecniche da top di gamma

OnePlus Pad 3 stupisce per la sua scheda tecnica di altissimo livello, a partire dal magnifico display IPS LCD da 13,2 pollici con risoluzione 3.4K (3392×2400 pixel) e refresh rate adattivo fino a 144Hz. Il pannello offre una luminosità di picco di 900 nits e copertura DCI-P3 al 98%, garantendo colori vividi e dettagli cristallini. Il rapporto d’aspetto 7:5 lo rende particolarmente adatto per navigazione web e applicazioni professionali.

Sotto la scocca batte il cuore del Qualcomm Snapdragon 8 Elite con CPU Oryon fino a 4,32 GHz e GPU Adreno 830, supportato da 12GB di RAM LPDDR5x e 256GB di storage UFS 4.0. Questa configurazione garantisce prestazioni eccellenti in multitasking, gaming e applicazioni professionali senza compromessi.

Il comparto audio merita una menzione speciale: 8 speaker (4 woofer + 4 tweeter) distribuiti strategicamente offrono un’esperienza sonora coinvolgente e bilanciata. La batteria da 12.140 mAh assicura autonomia eccezionale, raggiungendo facilmente 3-4 giorni con utilizzo normale, mentre la ricarica rapida a 80W permette un rifornimento completo in 1-2 ore.

La connettività include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e porta USB Type-C 3.2 con supporto OTG. Il software Android 15 con OxygenOS 15 offre funzionalità dedicate ai tablet come Open Canvas per gestire tre finestre contemporaneamente e intelligenza artificiale integrata.

Offerta imperdibile: oltre 200€ di risparmio

L’offerta su AliExpress rappresenta un’opportunità straordinaria per accaparrarsi questo tablet premium. Dal prezzo di listino di 599,99€, OnePlus Pad 3 scende a soli 362,20€ applicando il coupon ITBS40, per un risparmio netto di 237,79€ pari al 40% di sconto.

La promozione è valida sulla versione 12GB+256GB nella colorazione Storm Blue, con spedizione gratuita dall’Europa e garanzia del venditore. Si tratta di un prezzo eccezionale considerando che stiamo parlando di uno dei tablet Android più performanti attualmente sul mercato, dotato del processore più potente disponibile e di un display dalle dimensioni uniche nel panorama Android.

L’offerta ha disponibilità limitata e potrebbe terminare rapidamente, considerando l’entità dello sconto e la qualità del prodotto. Per chi cerca un tablet per uso professionale, creatività digitale o intrattenimento di alto livello, questa promozione rappresenta il momento ideale per l’acquisto.

