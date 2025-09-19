Il settore degli smartphone di fascia media ha un nuovo protagonista che promette di ridefinire gli standard del 2025. Poco X7 Pro arriva sul mercato con un prezzo di 248,82€ su Amazon, segnando un crollo di circa 120€ rispetto al prezzo di listino di 369,90€. Con il potente Dimensity 8400-Ultra, 8GB di RAM, 256GB di storage UFS 4.0 e una batteria da 6000mAh, questo dispositivo dimostra che prestazioni elevate e prezzo accessibile possono coesistere perfettamente.

Poco X7 Pro: specifiche tecniche da fascia superiore

Poco X7 Pro si distingue immediatamente per il suo display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712×1220 pixel) e refresh rate dinamico a 120Hz. La luminosità di picco raggiunge i 3000 nits nei contenuti HDR e i 1400 nits nell’uso quotidiano, garantendo visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Il Corning Gorilla Glass 7i protegge il display da graffi e cadute accidentali.

Il cuore pulsante è il MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un processore a 4nm con architettura rivoluzionaria composta da soli core Cortex-A725 che operano fino a 3,25GHz. Questo chipset compete direttamente con lo Snapdragon 8s Gen 3, offrendo prestazioni eccellenti nel gaming e nel multitasking. I 12GB di RAM DDR5X nella configurazione top garantiscono fluidità assoluta, mentre lo storage UFS 4.0 assicura velocità di lettura e scrittura superiori.

La batteria da 6000mAh supporta la ricarica HyperCharge da 90W, permettendo ricariche rapide che riportano il dispositivo al 100% in tempi record. Il sistema di raffreddamento LiquidCool 4.0 mantiene le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gaming intensive. La certificazione IP68 garantisce resistenza completa ad acqua e polvere, con modalità speciale per l’utilizzo a display bagnato.

Il comparto fotografico include un sensore principale Sony IMX882 da 50MP con apertura f/1.5 e un ultra-grandangolare da 8MP. La fotocamera frontale da 20MP completa il setup per selfie dettagliati. Il software HyperOS basato su Android 15 offre 3 anni di aggiornamenti major e 4 anni di patch di sicurezza.

Per ulteriori dettagli: Recensione POCO X7 Pro

Offerta imperdibile: quasi 80 euro di risparmio

L’occasione per acquistare questo gioiello della fascia media è ora più ghiotta che mai. Il Poco X7 Pro 5G nella sua configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino di questo modello è di 369,90 €, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo a soli 248,82 €. Questo si traduce in un risparmio netto di oltre 121 €, con uno sconto superiore al 32% sul prezzo ufficiale.

La disponibilità potrebbe essere limitata vista l’entità dello sconto, quindi è consigliabile non attendere troppo per approfittare di questa opportunità. Il dispositivo include la garanzia standard e tutti gli accessori originali nella confezione.

