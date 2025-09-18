Samsung sembra intenzionata a non perdere nemmeno un colpo nella corsa agli aggiornamenti software, mentre la One UI 8 è ancora in fase di distribuzione globale sulla serie Galaxy S25 (anche in Italia), il colosso sudcoreano si sta già muovendo per la versione successiva. Nelle ultime ore infatti, è stato individuato il primo firmware della One UI 8.5 sui server di Samsung, un chiaro segnale che lo sviluppo è già a buon punto.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Individuato il primo firmware One UI 8.5 sui server di Samsung

Molti di voi ricorderanno le difficoltà che avevano caratterizzato il debutto di One UI 7, ritardi consistenti rispetto alla concorrenza e una distribuzione frammentata avevano costretto gli utenti ad attendere mesi prima di poter mettere le mani sulla nuova versione di Android personalizzata da Samsung.

Con One UI 8 invece la musica è cambiata, l’azienda ha velocizzato in modo evidente le fasi di beta testing e rollout, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti; l’avvistamento precoce di One UI 8.5 per Galaxy S25 Ultra dimostra che Samsung non ha alcuna intenzione di rallentare.

Il fatto che un primo firmware One UI 8.5 sia già comparso sui server ufficiali non significa però che l’aggiornamento arriverà a breve sui dispositivi in commercio, al contrario, tutto lascia pensare che il debutto vero e proprio coinciderà con il lancio della serie Galaxy S26 nel 2026, seguendo uno schema ormai collaudato; nel frattempo, non si esclude che i modelli della famiglia S25 possano avviare test preliminari interni nei prossimi mesi, magari in forma di Beta privata, come già accaduto in passato.

Per il momento, le novità della One UI 8.5 restano un’incognita, si parla di una nuova versione del browser Samsung Internet come unico dettaglio trapelato, ma è evidente che la futura release punterà a migliorare sia l’esperienza utente sia le performance complessive, magari con ritocchi grafici e ottimizzazioni alla batteria. Tuttavia, Samsung ha recentemente chiuso alcune falle che in passato permettevano di scaricare in anticipo i firmware, rendendo più difficile intercettare ulteriori anticipazioni.

Questa accelerazione si inserisce in una strategia ben precisa, garantire aggiornamenti più rapidi e regolari, riducendo i tempi di attesa per gli utenti e dimostrando di poter competere con la velocità di Apple, che solo pochi giorni fa ha rilasciato l’ultima versione del proprio sistema operativo per gli iPhone compatibili; Samsung dal canto suo, sembra intenzionata a mantenere il passo, evitando di ripetere gli errori del passato.

Gli utenti dovranno quindi attendere ancora prima di scoprire tutte le novità della futura One UI 8.5, ma il fatto che lo sviluppo sia già partito è un segnale incoraggiante; nei prossimi mesi potremmo saperne di più, nel frattempo chi possiede un Galaxy S25 può consolarsi con la distribuzione della One UI 8, che porta numerose migliorie rispetto alla versione precedente.