Trovare uno smartphone che unisca prestazioni da top di gamma, una batteria infinita e una costruzione premium sotto i 250€ sembra una missione impossibile. POCO X7 Pro arriva a sfidare questa convinzione, presentandosi sul mercato con un’offerta di lancio che lo posiziona come un vero e proprio best buy. Grazie a una promozione super su AliExpress, il dispositivo scende a un prezzo di 223,74€, un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un terminale che punta a dominare la fascia media del 2025. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto quasi obbligato a questa cifra.

POCO X7 Pro: potenza, display e autonomia da primo della classe

Il cuore pulsante di POCO X7 Pro è il chipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un processore realizzato con processo produttivo a 4 nm capace di offrire prestazioni sbalorditive, in grado di competere con soluzioni ben più costose. Il comparto memorie non è da meno, con 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage interno di tipo UFS 4.0, una tecnologia che garantisce velocità di lettura e scrittura fulminee, solitamente riservata ai flagship. Questa combinazione assicura un’esperienza utente fluida e reattiva in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming più esigente.

Il display è un altro punto di forza: un pannello AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate dinamico a 120 Hz. La luminosità di picco di 3000 nits in HDR lo rende perfettamente visibile sotto qualsiasi condizione di luce. A completare un pacchetto hardware di altissimo livello troviamo:

  • Batteria da 6000 mAh per un’autonomia eccezionale
  • Ricarica rapida HyperCharge da 90W
  • Certificazione IP68 contro acqua e polvere
  • Fotocamera principale da 50 MP Sony IMX882 con OIS
  • Software basato su Android 15 con 3 anni di major update garantiti

Per ulteriori dettagli:

L’offerta su AliExpress da non perdere

Questa dotazione tecnica, già impressionante di per sé, diventa ancora più interessante se rapportata al prezzo attuale. POCO X7 Pro, nella sua versione da 8/256 GB, viene proposto con un prezzo di listino di 369,90€. Grazie alla promozione di lancio su AliExpress, il prezzo crolla a soli 223,74€. Si tratta di uno sconto di quasi il 40%, che si traduce in un risparmio netto di oltre 146€ sul prezzo ufficiale. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, rappresentando una finestra di opportunità ideale per chi cerca un dispositivo completo, performante e duraturo senza spendere una fortuna. La promozione rende POCO X7 Pro non solo competitivo, ma una delle scelte più intelligenti sul mercato attuale.

