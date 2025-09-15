Trovare uno smartphone che unisca prestazioni da top di gamma, una batteria infinita e una costruzione premium sotto i 250€ sembra una missione impossibile. POCO X7 Pro arriva a sfidare questa convinzione, presentandosi sul mercato con un’offerta di lancio che lo posiziona come un vero e proprio best buy. Grazie a una promozione super su AliExpress, il dispositivo scende a un prezzo di 223,74€, un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un terminale che punta a dominare la fascia media del 2025. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto quasi obbligato a questa cifra.

POCO X7 Pro: potenza, display e autonomia da primo della classe

Il cuore pulsante di POCO X7 Pro è il chipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un processore realizzato con processo produttivo a 4 nm capace di offrire prestazioni sbalorditive, in grado di competere con soluzioni ben più costose. Il comparto memorie non è da meno, con 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage interno di tipo UFS 4.0, una tecnologia che garantisce velocità di lettura e scrittura fulminee, solitamente riservata ai flagship. Questa combinazione assicura un’esperienza utente fluida e reattiva in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming più esigente.

Il display è un altro punto di forza: un pannello AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate dinamico a 120 Hz. La luminosità di picco di 3000 nits in HDR lo rende perfettamente visibile sotto qualsiasi condizione di luce. A completare un pacchetto hardware di altissimo livello troviamo:

Batteria da 6000 mAh per un’autonomia eccezionale

per un’autonomia eccezionale Ricarica rapida HyperCharge da 90W

Certificazione IP68 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere Fotocamera principale da 50 MP Sony IMX882 con OIS

Software basato su Android 15 con 3 anni di major update garantiti

Per ulteriori dettagli: Recensione POCO X7 Pro

L’offerta su AliExpress da non perdere

Questa dotazione tecnica, già impressionante di per sé, diventa ancora più interessante se rapportata al prezzo attuale. POCO X7 Pro, nella sua versione da 8/256 GB, viene proposto con un prezzo di listino di 369,90€. Grazie alla promozione di lancio su AliExpress, il prezzo crolla a soli 223,74€. Si tratta di uno sconto di quasi il 40%, che si traduce in un risparmio netto di oltre 146€ sul prezzo ufficiale. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, rappresentando una finestra di opportunità ideale per chi cerca un dispositivo completo, performante e duraturo senza spendere una fortuna. La promozione rende POCO X7 Pro non solo competitivo, ma una delle scelte più intelligenti sul mercato attuale.

