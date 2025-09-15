L’estate si sta avviando al termine, e come ponte verso l’autunno fa il suo debutto un nuovo coupon che prevede uno sconto extra su smartphone, tablet, prodotti tech e tanto altro. Vediamo come sfruttare lo sconto, come funziona, cosa dice il regolamento e anche qualche esempio su come utilizzarlo al meglio.

Nuovo coupon per accogliere l’autunno: extra sconto su tantissimi prodotti tech

Su eBay è arrivato il coupon SETTEMBRE25, valido dal 15 al 30 settembre 2025 (fino alle 23:59) su praticamente tutte le categorie del sito (compresi diversi ricondizionati, ma alcuni venditori sono esclusi), ad eccezione di Altre marche italiane e delle categorie “solitamente escluse“. Questo significa che lo sconto extra risulta sfruttabile anche su diversi smartphone Android e altri prodotti tech, per un massimo di due utilizzi per utente (con limite di 50 euro di sconto per utilizzo) e con spesa minima facilmente raggiungibile (5 euro).

Lo sconto extra regalato dal coupon è del 5%: non una percentuale da strapparsi i capelli, ma interessante per far cadere quell’ultimo dubbio prima di un acquisto e che può risultare comunque consistente per i prodotti più costosi. Come riscattare il buono sconto? È semplicissimo: non dovete fare altro che aggiungere al carrello uno o più prodotti compatibili, superando la soglia minima di 5 euro, e digitare SETTEMBRE25 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali; a questo punto potete concludere l’acquisto pagando con PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna o carta di credito o debito.

Ora che abbiamo chiarito il funzionamento, è arrivato il momento di dare un’occhiata ad alcuni esempi su come approfittare del coupon. I prezzi che vedete qui in basso comprendono già lo sconto extra.

Questi erano solo alcuni esempi, ma sul sito potete trovare una miriade di altri modelli e prodotti compatibili con il nuovo coupon SETTEMBRE25. Se volete consultarli tutti non vi resta che seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse.