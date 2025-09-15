Nothing, mediante il suo brand CMF, ha dato il via libera al rilascio di un importante aggiornamento software per il CMF Phone 2 Pro: il firmware in versione Nothing OS V3.2-250903-2153 apporta infatti una serie di importanti miglioramenti che toccano diversi aspetti fondamentali dell’esperienza utente, dalla gestione della batteria alle prestazioni fotografiche.

Vediamo insieme che cosa cambia e quali sono i vantaggi che gli utenti del brand non dovrebbero tardare a osservare nei propri smartphone.

Gestione dell’energia durante le videochiamate

Una delle novità più interessanti riguarda l‘ottimizzazione della gestione energetica durante le videochiamate WhatsApp. Gli sviluppatori hanno infatti lavorato per ridurre significativamente il consumo della batteria in queste situazioni, per un aspetto che potrebbe fare la differenza nella complessiva gestione energetica del dispositivo, considerato quanto siano diventate frequenti le videocall nella comunicazione quotidiana.

Oltre ad assicurare un migliore risparmio energetico, inoltre, l’update rende più stabile il sistema e la prestazione di rete: ne consegue che il device dovrebbe risultare più affidabile nell’uso quotidiano, con una connessione più stabile e una risposta più fluida durante l’utilizzo delle applicazioni più esigenti in termini di risorse.

Riduzione del surriscaldamento del comparto fotografico

Un’altra serie di novità riguarda il comparto fotografico, su cui CMF ha voluto apportare diverse ottimizzazioni che riducono il surriscaldamento del dispositivo durante l’utilizzo della fotocamera attraverso WhatsApp.

Oltre a ciò, l’aggiornamento risolve alcuni problemi di qualità dell’immagine che si manifestavano in determinati scenari quando si utilizzava la fotocamera attraverso Facebook, andando così a migliorare la qualità delle foto scattate attraverso diverse applicazioni social.

Il processo di installazione aumenterà il consumo di batteria

Durante il processo di installazione dell’aggiornamento, gli utenti potrebbero notare un temporaneo aumento del consumo energetico e una leggera tendenza al riscaldamento del dispositivo. CMF rassicura che si tratta di fenomeni completamente normali e temporanei, destinati a scomparire una volta completata l’installazione del firmware.

Ciò premesso, rileviamo come il rollout dell’aggiornamento sia già iniziato e raggiungerà gradualmente tutti i possessori del CMF Phone 2 Pro. Per chi non volesse attendere la notifica automatica, è possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento accedendo al menu delle impostazioni di sistema e cercando nuovi update nella sezione dedicata.