Super offerta disponibile sul sito ufficiale mi.com per POCO F7 Pro nella versione 12-256 GB: si tratta di un’ottima opportunità di cui approfittare se state cercando un nuovo smartphone Android, considerando lo sconto automatico nel carrello, il coupon con extra sconto e l’omaggio incluso nel prezzo. Vediamo come fare.

POCO F7 Pro in breve: 6000 mAh e Snapdragon 8 Gen 3

POCO F7 Pro è uno smartphone di fascia medio-alta lanciato la scorsa primavera in compagnia del fratello maggiore POCO F7 Ultra, che è stato successivamente affiancato pure dal fratello minore POCO F7. Parliamo di un dispositivo che punta molto sul rapporto qualità-prezzo già dal listino consigliato, e che ora risulta ancora più appetibile considerando i circa 240 euro di sconto con omaggio.

Lo smartphone mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione WQHD+, con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 3200 nit. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che può contare sul supporto di 12 GB di RAM e di almeno 256 GB di memoria interna. A livello fotografico, POCO F7 Pro propone una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 20 MP.

Generosa la batteria: a bordo trovano posto ben 6000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge da 90 W. Non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere, connettività 5G dual SIM, lettore d’impronte digitali ultrasonico integrato nel display e certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi.

Lo smartphone è arrivato sul mercato con Android 15 e HyperOS 2, con la promessa di almeno quattro aggiornamenti di Android (fino ad Android 19, dunque) e sei anni di patch di sicurezza. Il software offerto da POCO comprende diverse funzionalità di intelligenza artificiale, come AI Writing (strumenti di scrittura) e AI Speech Recognition (riconoscimento del parlato per trascrizione e traduzione in tempo reale) e naturalmente Google Gemini.

Sconto, coupon e regalo: che offerta per POCO F7 Pro

POCO F7 Pro ha esordito al prezzo consigliato di 599,90 euro nella versione da 12-256 GB, ma grazie all’offerta a disposizione sullo shop online ufficiale di Xiaomi potete scendere di parecchio.

La richiesta attuale parte da 479,90 euro: a questa cifra vengono scontati 80 euro in automatico direttamente nel carrello, e digitando il coupon TOPNEG10 potete scendere di altri 39,99 euro, arrivando a 359,91 euro, con spedizione gratuita. In più, in regalo c’è Xiaomi Smart Band 9 Active.

Se siete interessati, non vi resta che seguire il link qui in basso: potete scegliere tra le tre colorazioni disponibili sul sito (Silver, Black e Blue).