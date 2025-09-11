Google sta introducendo un importante cambiamento nell’interfaccia della sua app Gemini, portando su dispositivi Android e iOS un design già sperimentato sulla versione web. Il cambiamento più evidente riguarda la barra di input per i prompt, che abbandona la forma tradizionale del rettangolo arrotondato per abbracciare un design completamente nuovo.

Un nuovo approccio al design dell’interfaccia

La modifica più rilevante consiste nell’eliminazione del “contenitore” che racchiudeva la barra di input, con una trasformazione che permette alla barra di estendersi fino ai bordi dello schermo, creando un’integrazione più fluida con la tastiera del dispositivo. Il risultato è un’interfaccia che sfrutta meglio lo spazio orizzontale disponibile, offrendo agli utenti una sensazione di maggiore ampiezza durante l’interazione con l’assistente virtuale. L’implementazione di un effetto ombra lungo il bordo superiore conferisce invece alla nuova barra l’aspetto tipico di un foglio sovrapposto.

Evidentemente, l’eliminazione del contenitore tradizionale non è solo una questione estetica, ma risponde a precise esigenze funzionali. Così facendo, infatti, Google ha potuto riposizionare i componenti dell’interfaccia più vicino ai bordi laterali dello schermo, massimizzando l’utilizzo dell’area disponibile in modo particolarmente vantaggioso sui dispositivi mobili, dove ogni pixel deve essere sfruttato per garantire un’esperienza d’uso confortevole.

Un altro cambiamento significativo riguarda il posizionamento del disclaimer che avvisa che Gemini può commettere errori, ora spostato dalla posizione sotto la barra di input alla fine delle risposte fornite dall’assistente.

Quando sarà disponibile la novità

Il rollout del nuovo design procede secondo la strategia tipica di Google, che prevede un rilascio graduale che consente di monitorare la risposta degli utenti e apportare eventuali correzioni. Anche per questo motivo attualmente il redesign non è ancora disponibile su larga scala, ma la sua presenza su un numero crescente di account Gemini durante questa settimana suggerisce un’accelerazione nel processo di distribuzione.