La versione per browser web dell’app di Google Home sta finalmente ricevendo nuova linfa, dato che fino a poco tempo fa era piuttosto limitata. Se prima potevamo utilizzarla per controllare telecamere e automazioni della casa, adesso diventa più utile perché permette di gestire anche altri dispositivi smart home come già accade sulla versione dell’app per smartphone e tablet.

La novità non arriva del tutto a sorpresa, visto che era già stata anticipata da Google qualche mese fa, ma è ora disponibile per tutti sotto forma di anteprima pubblica. L’interfaccia si presenta molto simile alla versione per tablet di Google Home, con una barra sulla sinistra che permette di passare velocemente tra i vari gruppi di dispositivi e una griglia sulla destra con le varie stanze e gli accessori disposti in ordine alfabetico.

Google Home per il web diventa ancora più completo

La griglia con i vari riquadri in cui sono presenti i diversi dispositivi presenta lo stesso funzionamento che troviamo già nella versione mobile di Google Home ed è possibile interagirci con un semplice tocco per accendere o spegnere l’oggetto collegato. Ovviamente ci sono delle differenze in base al tipo di dispositivo: le luci, ad esempio, si possono regolare in luminosità trascinando il cursore, anche se manca ancora un selettore dei colori.

I termostati Nest presentano invece i pulsanti + e – per variare la temperatura e dal menu rapido si possono scegliere le diverse modalità come riscaldamento, raffreddamento o combinato. Anche le serrature e le prese smart sono supportate e presenti nella griglia, anche se per queste ultime è possibile semplicemente attivarle o disattivarle con un semplice tocco.

Al netto di ciò, la versione web di Google Home presenta ancora qualche limite rispetto alla controparte mobile, poiché dispositivi multimediali come smart speaker, display e Chromecast appaiono nella griglia ma non sono ancora selezionabili e controllabili. Le telecamere invece continuano a funzionare senza problemi, proprio come era già possibile in passato.

All’apertura dell’applicazione appare una finestra di dialogo in cui viene affermato che “Google Home per il web sta migliorando” e che al momento alcune funzioni possono essere limitate. Google promette però che arriveranno presto nuovi controlli e compatibilità estese, segno che l’azienda sta attivamente lavorando per rendere la versione web dell’app alla pari di quella che troviamo già su smartphone e tablet.

Se volete dare un’occhiata alle novità potete già provarle collegandovi alla pagina principale di Google Home a questo indirizzo.