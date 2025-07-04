Xiaomi lancia in Italia la sua nuova gamma di smart TV: parliamo delle Xiaomi TV A Pro 2026, proposte in vari formati con l’intento di unire prestazioni, design e tecnologia. I nuovi modelli sono tutti a risoluzione 4K (32 pollici a parte), tutti con Google TV e sono già almeno in parte disponibili all’acquisto in offerta lancio: andiamo a scoprirli.

La serie Xiaomi TV A Pro 2026 sbarca in Italia

La serie Xiaomi TV A Pro 2026 è stata presentata un po’ a sorpresa all’inizio della primavera, ed è sbarcata in Europa durante il mese di aprile a prezzi aggressivi. Ci è voluto qualche mese in più, ma i nuovi modelli sono finalmente arrivati anche in Italia, perdipiù con intriganti offerte di lancio.

La nuova serie si compone in totale di sei modelli, che vanno dai 32 ai 75 pollici, ma non tutti condividono la stessa “base” tecnica: i modelli a partire dai 43 pollici propongono pannelli QLED a risoluzione 4K, con copertura colore DCI-P3 fino al 94%, supporto HDR10+ (per un contrasto migliorato e una gamma dinamica superiore) e modalità Filmmaker, studiata per consentire agli utenti di godersi i film proprio come sono stati pensati dal regista.

Lato audio, le smart TV sono dotate di due altoparlanti da 10W e della tecnologia Xiaomi Sound, con supporto per Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X, per un’esperienza sonora più immersiva e cinematografica. Xiaomi ha pensato anche ai gamer e ha dotato i modelli da 50″ in su di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz grazie alla tecnologia DLG (Dual Line Gate) e alla modalità Game Boost: la loro combinazione offre movimenti più fluidi, immagini più nitide in movimento e un gameplay con bassa latenza.

Le TV sono alimentate dal processore Quad-core A55 (A53 per il modello da 32 pollici), affiancato da 2 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna (1-8 GB per il modello da 32 pollici), e dispongono di connettività Wi-Fi dual band (2,4 e 5,0 GHz), Bluetooth 5.3 e compatibilità DVB-T2/C e DVB-S2. Tutte possono contare sull’ultima versione di Google TV (versione Lite per il 32″), con l’integrazione di Google Assistant e l’accesso immediato ad app preinstallate di alcuni dei più popolari servizi di streaming (come Netflix, Prime Video e YouTube). Non manca il supporto a Google Cast, Miracast e Apple AirPlay, che consentono lo streaming da altri dispositivi.

Prezzi e disponibilità

La serie Xiaomi TV A Pro 2026 viene proposta in Italia nei seguenti formati su mi.com e presso i principali negozi di elettronica. Per i primi giorni di commercializzazione sono disponibili offerte di lancio su quasi tutti i modelli.