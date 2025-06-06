Sembra che Google stia lavorando per dotare Wear OS 6, la prossima versione del proprio sistema operativo da polso, di una “nuova” funzionalità pensata per l’utilizzo sott’acqua (in piscina) degli smartwatch.

Questa funzione, che sembra destinata ad arrivare sui Pixel Watch, si chiama Water Lock ed è già presente su molti altri smartwatch del robottino verde (e non), dove si preoccupa di disabilitare il touchscreen per evitare comportamenti strani e tocchi indesiderati sullo smartwatch.

Wear OS 6: emerge un’altra possibile novità

Con la prossima versione, Wear OS riceverà un profondo rinnovamento estetico in salsa Material 3 Expressive ma anche una buona dose di nuove funzionalità, incluso un Always-on Display realmente funzionale.

Una funzionalità che manca al sistema operativo da polso del colosso di Mountain View (e quindi sui Pixel Watch) ma che viene implementata da produttori terzi di smartwatch Android (come Samsung) è la modalità dedicata per l’utilizzo “sott’acqua” del dispositivo, caratteristica utile considerando che gli smartwatch (soprattutto i migliori) sono impermeabili.

Molti smartwatch, come ad esempio i Galaxy Watch (o gli Apple Watch di Apple), includono una modalità chiamata Water Lock che è spesso abbinata a una funzionalità di espulsione dell’acqua (emette un suono specifico che “spinge fuori” l’acqua dall’altoparlante) che si attiva automaticamente quando l’utente va a disattivare il Water Lock.

Anche i Pixel Watch avranno la funzione Water Lock

Analizzando la Developer Preview di Wear OS 6, il noto insider Mishaal Rahman ha individuato alcune stringhe di codice che fanno riferimento all’aggiunta di un nuovo riquadro per i comandi rapidi delle impostazioni chiamato Water Lock (via Android Authority).

<string name=”quicksettings_a11y_water_lock”>Water lock</string>

<string name=”retail_water_lock_title”>Water Lock</string>

<string name=”w2_status_google_wet_mode”>Water lock on</string>

<string name=”water_lock_dialog_title”>Turn on Water lock?</string>

Queste stringhe non ci spiegano nel dettaglio il funzionamento di questa funzionalità. Essa, probabilmente, funzionerà sui Pixel Watch alla stregua di come la modalità analoga funziona su altri smartwatch Wear OS, ovvero andando a disabilitare il touchscreen per impedire che gli schizzi d’acqua possano produrre tocchi accidentali.

L’insider ha inoltre notato che, nelle stringhe individuate, non viene fatto riferimento ad alcuna funzionalità per l’espulsione dell’acqua: in base a ciò, suggerisce che senza tale implementazione potrebbe trattarsi di una funzione identica alla già presente Touch Lock, rinominata per risultare più chiara agli utenti.

Vanno poi considerati altri due aspetti: il primo è che la presenza di tali stringhe nella Developer Preview non garantiscono che la funzionalità possa essere mantenuta anche nella release finale di Wear OS 6. Il secondo è che non è detto che il team di sviluppo non abbia in cantiere lo sviluppo della funzionalità per l’espulsione dell’acqua.

Wear OS 6 debutterà più avanti nel corso dell’anno: solo allora, o con le prossime versioni in anteprima, magari quando verranno rese disponibili anche per gli smartwatch e non solo sull’emulatore, capiremo se Water Lock arriverà sul serio.