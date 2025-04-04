Lo scorso mese il team di Google ha annunciato che Android Auto avrebbe consentito agli utenti di giocare ad alcuni titoli sul display della propria auto ma pare che i requisiti per farlo non siano quelli previsti.

L’idea del colosso di Mountain View è quella di offrire agli utenti la possibilità di avere un po’ di svago nel momento in cui parcheggiano il veicolo, magari per ingannare il tempo, sfruttando i tanti giochi disponibili nella sua piattaforma.

Google, tuttavia, non ha fornito dettagli su quando questa nuova funzionalità sarebbe stata disponibile o quali fossero i requisiti per poterla sfruttare.

Arriva un’attesa nuova funzione per Android Auto

Negli ultimi giorni in Rete sono aumentate le segnalazioni di chi ha iniziato ad avere accesso a tale funzionalità e il colosso di Mountain View ha confermato che è disponibile già con Android Auto 14.0, ossia la versione stabile della piattaforma.

C’è un importante requisito per giocare sul display del proprio veicolo tramite Android Auto che non era stato reso noto da Google e che riguarda il telefono collegato: è necessario, infatti, che sia dotato di Android 15.

Si tratta di un requisito che va a restringere la platea di coloro che potranno sfruttare da subito questa nuova funzionalità, essendo Android 15 disponibile ancora solo per una piccola parte di smartphone.

Tale funzione è già in fase di rilascio per gli utenti e richiede anche che il touchscreen del veicolo sia compatibile con Android Auto e che il veicolo sia completamente parcheggiato.

La speranza è che il team di sviluppatori di Google riesca ad ampliare in tempi brevi l’elenco dei giochi disponibili.