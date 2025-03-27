Oltre alla novità pensata per Gemini e Google Maps, la casa di Mountain View ha annunciato quest’oggi alcune ulteriori funzioni pensate per semplificare la ricerca e la pianificazione di viaggi, e per tracciare i prezzi degli hotel. Il tutto attraverso AI Overview, Lens e la Ricerca Google: vediamo di che si tratta più da vicino.

AI Overview semplifica la pianificazione di viaggi e aiuta a scoprire cose nuove

In queste settimane la funzione AI Overview è arrivata in Italia: la distribuzione è partita verso inizio mese, e negli ultimi giorni ha raggiunto sempre più utenti. Come abbiamo visto, consente di semplificare le ricerche fornendo una sintesi creata con l’intelligenza artificiale, completa di informazioni chiave e link per approfondire. In queste ore Big G ha annunciato novità relative ai viaggi.

Le panoramiche AI ​​nella ricerca possono già aiutare a visualizzare il viaggio con un itinerario giorno per giorno con le cose da fare e i ristoranti da provare, ma a partire dagli Stati Uniti e dalla lingua inglese, AI Overview fa un passo ulteriore: a partire da questa settimana, sarà possibile ottenere idee di viaggio non solo per città singole (come New York o Roma), ma anche per regioni o interi Paesi. Basterà digitare frasi come “crea un itinerario per la Costa Rica con un focus sulla natura” per iniziare, come possiamo vedere nell’esempio qui in basso.

In questo modo sarà possibile esplorare foto e recensioni fornite dagli altri utenti, e anche toccare “Esporta” per condividere i consigli attraverso Documenti o Gmail o salvarli come un elenco personalizzato in Google Maps.

Restando sui viaggi e l’esplorazione, sappiamo che Google Lens può semplificare la scoperta di maggiori informazioni su ciò che ci circonda. Ad esempio, se stiamo visitando Firenze e vogliamo saperne di più su qualcosa (come la finestra citata nell’esempio in basso), è sufficiente puntare la videocamera e fare una domanda per ottenere una panoramica con AI Overview con informazioni e approfondimenti, oltre a link a risorse utili sul web. Queste panoramiche AI in Lens e Cerchia e cerca erano già disponibili in inglese, ma presto saranno accessibili in altre lingue (spagnolo, portoghese, coreano, giapponese, hindi e indonesiano, per il momento).

Google può monitorare i prezzi degli hotel e avvisare in caso di cali

Restiamo in tema viaggi, perché una funzione simile a quella a disposizione per Google Voli (o Flights, se preferite) viene ora proposta per la ricerca di hotel. Navigando su google.com/hotels, è possibile accedere a una nuova opzione pensata per monitorare i prezzi per le date e la destinazione scelta.

Basta toccare il pulsante dedicato sotto i filtri di ricerca per ricevere una e-mail non appena i prezzi scendono per uno degli hotel elencati nei risultati. Google tiene conto anche dei filtri selezionati, come ad esempio la valutazione, l’accesso o meno alla spiaggia e così via. Ecco un esempio nel breve video pubblicato dalla casa di Mountain View.

Il monitoraggio dei prezzi degli hotel sarà lanciato a livello globale durante questa settimana sui browser mobile e desktop.