Torniamo a occuparci di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria.

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del rollout per tutti della nuova barra delle schede “semplificata”, priva della scheda “Ricordi”, mentre oggi parliamo di un’utile strumento implementato da Google per fornire opzioni di modifica rapida durante la condivisione di una foto dall’app.

Google Foto: in rollout un nuovo e utile strumento

Con l’ultima versione dell’app Google Foto, che nelle ultime ore ha raggiunto la versione 7.21, Google sta distribuendo (gradualmente) un nuovo strumento chiamato Modifica rapida prima delle condivisione che fa esattamente ciò che promette: permette di modificare una foto prima di condividerla.

In sostanza, invece di mostrare immediatamente il foglio di condivisione di Android che mette a disposizione degli utenti svariate opzioni per la condivisione della foto scelta, l’applicazione mostrerà una nuova schermata chiamata “Modifica rapida”.

All’interno di questa schermata verrà mostrata la foto originale che vogliamo condividere: tramite un tap sul pulsante “Avanzata” posto in basso, l’app andrà ad applicare automaticamente alcune correzioni alla foto; non sempre, però, le scelte fatte dagli algoritmi si riveleranno utili a migliorare realmente la qualità della foto.

Va, tuttavia, segnalato che questo strumento attualmente funziona soltanto quando proviamo a condividere una sola foto: in caso di selezione multipla, non verrà visualizzata la schermata di modifica rapida (ma immaginiamo che la funzionalità possa ricevere miglioramenti in futuro).

Questo strumento può essere attivato/disattivato dalle impostazioni interne all’app: per fare ciò, basta effettuare un tap sull’avatar dell’account Google (posto in alto a destra), seguire il percorso “Impostazioni > Condivisione” e attivare/disattivare l’opzione dedicata. Quando l’opzione è disattivata, la modifica rapida verrà saltata e l’esperienza di condivisione tornerà quella precedente.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).