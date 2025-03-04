Samsung Galaxy Ring è indubbiamente uno dei dispositivi più interessanti nella famiglia di prodotti del gigante coreano sia per il form factor quanto per ciò che rappresenta; l’ambizione del brand di avventurarsi nel mondo dei fitness tracker con l’intenzione di fare rumore, smuovere lo status quo.

La gamma Galaxy Ring si pone come obiettivo quello di migliorare il benessere di chi lo utilizza, non importa quali siano gli obiettivi di fitness del possessore, attraverso un approccio semplice e accessibile al benessere quotidiano.

Ebbene, come testimoniato dalle numerose voci di corridoio degli scorsi mesi, un successore è all’orizzonte e oggi l’ennesima fuga d’informazioni conferma l’esistenza di un Galaxy Ring 2 che dovrebbe montare nuovi sensori per il monitoraggio della salute e non solo.

Tra i nuovi sensori di Galaxy Ring 2 spuntano anche quelli di movimento

L’oggetto della notizia è un brevetto depositato da Samsung stessa (non sappiamo quando, di preciso) e scovato dal solito portale 91Mobiles il quale ne avrebbe svelato i dettagli: Galaxy Ring 2 dovrebbe poter contare su nuovi sensori per misurare la temperatura corporea e superficiale con cui viene in contatto. In quest’ottica i nuovi sensori dovrebbero essere posizionati sul lato a contatto con la pelle dell’utente, proprio come quelli del primo Galaxy Ring.

L’anello sarebbe dunque in grado di misurare la temperatura corporea dell’utente e quella altrui riuscendo a determinare attraverso i movimenti del possessore a quale scopo stia venendo utilizzato.

Per fare questo Galaxy Ring 2 si avvarrebbe di sensori di movimento come accelerometro e giroscopio in grado di rilevare tali movimenti riconoscendone le modalità e attivando automaticamente il sensore di temperatura in base al caso d’uso.

Nelle immagini contenute all’interno del brevetto – e di cui il leaker è entrato in possesso – appare proprio l’esempio di una persona che porta la mano verso la fronte per misurare la propria temperatura corporea e la situazione in cui la mano è poggiata sulla fronte di un’altra persona (una bambina, in questo caso) per misurarne la temperatura. Infine, viene mostrato l’anello all’opera nel determinare la temperatura superficiale di una bibita.

È proprio grazie ai nuovi sensori e all’ingegnerizzazione di Samsung che Galaxy Ring 2 dovrebbe poter distinguere tra i diversi casi d’uso e riportare temperature diverse; nel caso delle persone, associandole a utenti diversi, tra il possessore e un eventuale “ospite” come spesso accade anche in altri dispositivi di monitoraggio della salute.

In aggiunta, nel brevetto si menziona come l’anello potrebbe riportare i dati ottenuti sotto forma di informazione visuale, uditiva o tattile attraverso l’utilizzo di un piccolo display, suoni o un feedback aptico.

Questa informazione va presa con le pinze, così come la maggior parte dei leak in generale, in quanto non tutte le tecnologie presenti sui brevetti depositati riescono a essere utilizzati sul prodotto finale.

Indubbiamente c’è tanta carne al fuoco per Galaxy Ring 2, tra nuovi sensori e inedite modalità con cui mostrare le informazioni raccolte; non dimenticando il brevetto depositato nel mese scorso – ben più ambizioso – che vedeva l’anello adoperato come cursore di un laptop o tablet attraverso una superficie tattile.

Attenendoci alle tempistiche di Galaxy Ring dello scorso anno, la presentazione ufficiale del nuovo modello dovrebbe ancora farsi attendere fino a luglio; questo siamo sicuri non farà altro che lasciare ulteriore spazio ad ulteriori fughe d’informazioni che non mancheremo di raccontarvi.