Samsung ha lanciato il suo primo anello intelligente Galaxy Ring l’anno scorso e come quelli di altri produttori monitora la tua salute di chi lo indossa inviando i dati all’app Samsung Health.

Tuttavia l’utilizzo di Samsung Galaxy Ring potrebbe andare oltre quello di un tipico anello smart, in quanto l’azienda sudcoreana ha depositato un brevetto che dettaglia come un anello intelligente potrebbe controllare altri dispositivi come tablet e notebook.

Samsung brevetta un anello che potrebbe controllare i dispositivi

Secondo il brevetto pubblicato su WIPO l’anello intelligente di Samsung sarà in grado di connettersi ad altri dispositivi della stessa rete Wi-Fi, in particolare ai display, ad esempio per spostare gli elementi da uno schermo all’altro come avviene con i dispositivi Apple.

Questo brevetto sembra suggerire che l’anello intelligente sarà in grado di condividere file tra due dispositivi, inoltre il brevetto afferma che lo smart ring sarà anche in grado di fornire “una continuità naturale tra un display del dispositivo elettronico e uno schermo da visualizzare su un secondo display del secondo dispositivo elettronico”.

Vale la pena ribadire che non tutti i brevetti diventano realtà, ma l’idea di Samsung potrebbe fare in modo che gli anelli smart in futuro possano essere utilizzati non solo nell’ambito del monitoraggio di salute e fitness.