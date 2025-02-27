Il settore dei social network è estremamente competitivo e, pertanto, anche il team di sviluppatori di un colosso del calibro di Instagram deve lavorare senza sosta al suo miglioramento, studiando soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più accattivante e capace di “rispondere” alle novità della concorrenza.

Stando a quanto è stato riportato da Reuters nelle scorse ore, tra le novità che sarebbero al momento in fase di valutazione vi è pure quella relativa al lancio di un’applicazione separata dedicata ai video brevi, noti anche come Reels.

Una novità importante in vista per Instagram

Pare che proprio in questi giorni Adam Mosseri abbia illustrato la possibilità allo staff del popolare social network, spiegando che alla base della decisione di lanciare questa nuova applicazione vi è l’obiettivo di sfruttare le difficoltà incontrate da TikTok negli Stati Uniti a causa dei suoi problemi con le autorità governative per “strapparle” un notevole quantitativo di utenti.

In pratica, l’idea di Meta dovrebbe essere quella di lanciare un’applicazione che sia in grado di offrire un’esperienza di scorrimento dei video simile a quella di TikTok, con la speranza di conquistare creatori di contenuti e utenti preoccupati per il futuro di questa piattaforma negli Stati Uniti.

Ricordiamo che i video brevi o Reels sono divenuti molto popolari su Instagram e non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se il colosso dei social network dovesse decidere di lanciare un’applicazione separata dedicata proprio a questo tipo di contenuti.

Ad ogni modo, al momento non vi è nulla di deciso e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni o informazioni ufficiali dal team di Instagram.