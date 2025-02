In un panorama digitale dominato dai social l’avvento di una nuova app dedicata alle foto e alle immagini potrebbe sembrare fuori luogo. In realtà Foto, questo il nome dell’app ora disponibile per Android e iOS, prova a differenziarsi dagli altri servizi similari con un’offerta meno ricca e forse per questo più autentica, originale e apprezzabile dagli utenti.

L’approccio social senza algoritmi di Foto

“Stanco dei feed guidati da algoritmi, dell’engagement farming e della caccia ai Mi piace?” Con queste parole inizia la descrizione su Google Play Store dell’app Foto. Questo social è stato infatti pensato e sviluppato come uno spazio dedicato esclusivamente alle foto e alla loro condivisione. Non ci sono né video né pubblicità, le immagini non vengono ritagliate per adattarsi a uno standard (quadrato o rettangolare che sia) e adotta un approccio cronologico.

Scorrendo nel feed, infatti, le foto vengono mostrate in ordine di pubblicazione, e sotto di esse non compare il numero dei “mi piace” o quello delle interazioni così come non compare il numero dei follower. L’aspetto interessante di Foto è proprio questa filosofia più “pura” e autentica, che ricorda per molti aspetti Instagram nel 2010, al momento del suo lancio.

Il successo e le esigenze commerciali hanno poi portato Instagram a cambiare, allineandosi a molte delle dinamiche comuni ai social network. Foto mira a recuperare l’esperienza di condivisione delle foto. È infatti presentata come un’applicazione progettata per fotografi, artisti e chiunque ami le immagini, senza i condizionamenti degli algoritmi dei social tradizionali.

Accedendo a Foto si ha un’esperienza molto semplice e priva di contenuti sponsorizzati con la possibilità di aggiungere immagini al proprio feed. Foto è di base un’applicazione gratuita e il team di sviluppo sottolinea che resterà sempre tale anche se a breve verranno introdotte funzionalità a pagamento.

Dopo un anno e mezzo in versione Beta con il coinvolgimento di oltre 16.000 beta tester, ora Foto arriva in versione stabile e prova a offrire un’esperienza social nuova senza, queste le parole del comunicato ufficiale, “la pressione di una mentalità di ‘crescita a tutti i costi’”.

Nel corso del 2025 ci saranno diverse novità, dall’aumento del costo dell’abbonamento (mensile, annuale o a vita) per gli utenti Ambassador e l’implementazione di nuove funzionalità, tra cui la ricerca degli utenti per nome e cognome, la possibilità di disattivare i tag relativi a temi non di interesse, la condivisione dei propri contenuti al di fuori dell’applicazione e l’aggiunta dei DM (eventualmente disattivabili). L’altra novità riguarda l’introduzione dei piani Pro e Pro+ che prevederanno funzionalità di acquisto in-app, l’accesso anticipato ai nuovi aggiornamenti e la possibilità di creare più portfolio per utente.