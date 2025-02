La gamma REDMAGIC registra l’arrivo del nuovo REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition. Si tratta di una versione speciale, che era stata svelata lo scorso mese di gennaio, del REDMAGIC 10 Pro, lanciato sul finire dello scorso anno.

Questo nuovo modello è ora disponibile in preordine, in un numero limitato di unità e con un prezzo da vero e proprio top di gamma che riflette anche le specifiche che vanno a costituire la scheda tecnica dello smartphone. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli in merito.

REDMAGIC 10 Pro: ecco la Golden Saga Limited Edition

Il nuovo REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition è un’evoluzione del 10 Pro, con specifiche da top di gamma, alcune novità tecniche e un look esclusivo che lo differenzia in modo netto dal modello “base”.

Lo smartphone può contare su di un sistema di dissipazione del calore migliorato, con una camera di vapore in oro e condotti dell’aria in oro e argento, progettati per garantire prestazioni termiche superiori, anche grazie all’adozione della fibra di carbonio tra i materiali utilizzati per l’assemblaggio.

Le novità per quanto riguarda il design, invece, includono alcuni dettagli esclusivi con una finitura lucida per il telaio, il logo REDMAGIC dorato nella parte posteriore, il pulsante d’accensione dorato, la scritta GOLDEN SAGA, la cornice dorata intorno a uno dei sensori della fotocamera posteriore e persino la spilla per l’estrazione della SIM dorata.

Lo smartphone è incluso nella Saga Gift Box (mostrata nell’immagine qui di sotto) che include, tra gli accessori, anche una versione speciale del Cooler 5 Pro, per migliorare ulteriormente il raffreddamento, il caricabatterie da 80 W, una cover a tema e una card che identifica il modello come limited edition.

La scheda tecnica

La scheda tecnica del REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition, invece, riprende quanto già visto con il REDMAGIC 10 Pro. Sotto la scocca, quindi, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite (con una gestione delle temperature che dovrebbe migliorare grazie all’esclusivo sistema di dissipazione).

Il SoC è supportato da 24 GB di memoria RAM e 1 TB di storage, combinazione disponibile anche per il 10 Pro. Tra le specifiche troviamo anche una batteria da 7.050 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W.

Il display è costituito da un pannello OLED da 6,85 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate che può arrivare fino a 144 Hz. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore Omnivision OV50E da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 16 Megapixel, posizionata sotto al display.

Prezzo, uscita e dove preordinarlo

Il nuovo REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition è disponibile da questa settimana, in preordine, con spedizioni a partire dal prossimo 20 aprile 2025. Il prezzo è da top di gamma: per acquistare lo smartphone, infatti, bisogna mettere in conto una spesa di 1.499 euro (500 euro in più rispetto al REDMAGIC 10 Pro da 24 GB/1 TB).

Per effettuare il preordine è sufficiente visitare lo store REDMAGIC: