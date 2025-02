Se volete acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless che provengano da un brand affidabile ma che al contempo costino veramente poco, allora abbiamo ciò che fa per voi: su Amazon sono disponibili le OPPO Enco Buds2 in offerta a un prezzo super, di poco superiore ai 10 euro. Vediamo come approfittarne al volo.

OPPO Enco Buds2 in offerta a poco più di 10 euro

Le OPPO Enco Buds2 sono disponibili in offerta su Amazon con uno sconto di oltre il 70% rispetto al prezzo di listino. Potrebbe dunque trattarsi della proposta giusta se state cercando cuffie true wireless affidabili con una piccola spesa. La promozione riguarda in particolare la colorazione bianca delle cuffie.

Mettono a disposizione un driver da 10 mm placcato in titanio, che insieme all’innovativa struttura acustica garantisce un suono di qualità, con buoni dettagli e bassi immersivi in ogni genere musicale. A bordo pure un algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo che garantisce chiamate chiare anche negli ambienti rumorosi, ed effetti sonori live stereo Enco che consentono di personalizzarne il funzionamento.

Le cuffie offrono connettività Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone (o ad altri dispositivi) e un’autonomia interessante: secondo quanto riferito dal produttore garantiscono 7 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 28 ore di riproduzione considerando quanto offerto dalla custodia (con ricarica rapida che regala 1 ora di riproduzione in 10 minuti). Da notare poi la presenza della certificazione IPX4 che consente un utilizzo anche durante l’attività fisica (o le giornate piovose), e dei comandi touch per il controllo rapido del volume, delle tracce musicali e per la risposta alle chiamate.

Le OPPO Enco Buds2 sono state lanciate al prezzo consigliato di 49,99 euro, ma in queste ore potete acquistarle su Amazon con uno sconto di quasi 40 euro, a 13,37 euro. L’offerta riguarda la colorazione bianca, con vendita gestita interamente da Amazon (vendute e spedite, con consegna anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Per accedere alla promozione e portarvi a casa delle buone cuffie a questo piccolo prezzo non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.