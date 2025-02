Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua uscita, un leak trapelato in rete nelle ultime ore potrebbe aver svelato gran parte delle specifiche tecniche di Redmi K80 Ultra, con particolare focus sul design del nuovo modello top di gamma: scopriamole insieme nel dettaglio.

Redmi K80 Ultra: chip MediaTek, ampia batteria e molto altro

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il nuovo Redmi K80 Ultra dovrebbe presentare verosimilmente un display OLED di tipologia LTPS con 6,8 pollici di diagonale e risoluzione 1,5 K, racchiuso all’interno di cornici uniformi su tutti i lati.

Uno dei cambiamenti più significativi apportati da Redmi K80 Ultra risiede nel modulo fotocamere di forma circolare nella parte superiore sinistra, che prenderà nettamente le distanze dal precedente Redmi K70 Ultra per allinearsi con i più recenti Redmi K80 e Redmi K80 Pro. In particolare, il modello Ultra ospiterà un modulo composto da tre sensori posteriori, di cui non conosciamo ancora le esatte specifiche tecniche.

Al suo interno troveremo probabilmente il futuro chip MediaTek Dimensity 9400 Plus, alimentato da un’ampia batteria da 7400 o 7500 mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida da 100 W di potenza.

Le novità di Redmi non finiscono qui, dal momento che la compagnia starebbe attualmente al lavoro anche su Redmi Turbo 4 Pro, atteso entro il mese di aprile, e il possibile Redmi Pad Pro 2, tablet fortemente improntato al gaming che presenterà con ragionevole certezza lo stesso chip MediaTek Dimensity 9400 Plus di Redmi K80 Ultra.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita per Redmi K80 Ultra, che potrebbe verosimilmente vedere la luce nel mese di luglio, in concomitanza con Redmi Pad Pro 2. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate o eventualmente smentite dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.