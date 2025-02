Non è passato poi molto dal lancio della serie HONOR 300 in Cina, ma arrivano già indiscrezioni sulla serie HONOR 400, affiancate da quelle su HONOR Magic V4: tutti potrebbero essere svelati nel Paese verso la metà dell’anno. Nel frattempo, la casa cinese annuncia le tempistiche per l’arrivo della funzione AI Deepfake Detection a livello globale.

È già ora di parlare della serie HONOR 400, in arrivo verso metà anno

Proseguendo la tradizione di saltare le serie “dispari” sul mercato globale, la serie HONOR 300 si è fatta vedere solamente in Cina. Dopo la serie HONOR 200, a livello globale dovremmo vedere la serie HONOR 400, protagonista in queste ore di nuove indiscrezioni.

HONOR 400 potrebbe proporre un display piatto da 6,5 pollici a risoluzione 1,5K, mentre HONOR 400 Pro (nomi non ancora confermati) dovrebbe arrivare a 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K, vetro quad-curved e bordi simmetrici su tutti e quattro i lati. Entrambi i nuovi smartphone potrebbero offrire in Cina una batteria da ben 7000 mAh, che abbinata al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 potrebbe offrire un’autonomia veramente da urlo, perlomeno in patria.

Visto che il modello Pro ha sempre utilizzato chipset della serie 8 di Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3 per HONOR 300 Pro e Snapdragon 8s Gen 3 per HONOR 200 Pro), non è da escludere che uno dei due citati da Digital Chat Station possa costituire in realtà un terzo modello, magari un presunto HONOR 400 Mini. Oppure quest’ultimo potrebbe offrire lo schermo da 6,3 pollici citato dalla stessa fonte, ma è tutto ancora un po’ incerto. Per dettagli più precisi siamo sicuri che torneremo sull’argomento.

La serie HONOR 400 dovrebbe essere lanciata in Cina verso la metà del 2025 e sbarcare sul mercato globale a qualche settimana di distanza.

HONOR Magic V4 sarà ancora più sottile

Insieme alla serie HONOR 400, o comunque nelle vicinanze, dovrebbe essere proposto un nuovo smartphone pieghevole. Il presunto HONOR Magic V4 potrebbe essere lanciato a giugno 2025 e dovrebbe risultare particolarmente leggero e sottile: secondo Digital Chat Station la nuova generazione potrebbe scendere persino oltre gli 8,9 mm attesi su OPPO Find N5. Quest’ultimo è stato lanciato da poche ore e ha preso il posto di Magic V3 (9,2 mm) come pieghevole più sottile al mondo.

La casa cinese sta lavorando al lancio di diversi nuovi dispositivi in questo 2025: oltre ai già citati modelli della serie HONOR 400 e a HONOR Magic V4, dovrebbero esordire anche HONOR Magic V2 Flip, HONOR GT Pro e non solo. Un altro rivale di Magic V4 potrebbe risultare Vivo X Fold 4, che secondo la fonte potrebbe arrivare a breve distanza, oltre ovviamente a Huawei Mate X7 e a Samsung Galaxy Z Fold7 (atteso tra luglio e agosto).

HONOR AI Deepfake Detection in arrivo a livello globale

Restiamo in casa HONOR perché arrivano interessanti indicazioni lato intelligenza artificiale. La casa cinese ha annunciato che la sua tecnologia AI Deepfake Detection sarà resa disponibile a livello globale a partire da aprile 2025. La funzione aiuta gli utenti a identificare in tempo reale se i contenuti (immagini o video) siano deepfake, per un’esperienza digitale più sicura.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è stata la forza trainante di numerosi progressi tecnologici: da un lato queste innovazioni hanno portato numerosi benefici, dall’altro hanno aperto la strada alla creazione dei deepfake, un tipo di media digitali artificiali ma alle volte molto realistici, in grado di imitare le persone attraverso immagini, chiamate, video e altri metodi ingannevoli.

AI Deepfake Detection è stata introdotta a IFA 2024 ed è in grado di analizzare i contenuti multimediali per individuare eventuali manipolazioni o incongruenze, tra livelli di pixel, artefatti, fotogrammi, anomalie facciali e non solo. Si tratta di una soluzione AI on-device che individua con efficacia le falsificazioni facciali e avvisa gli utenti dei potenziali rischi: addestrata su un vasto set di dati, questa tecnologia è in grado di rilevare rapidamente e avvisare gli utenti del volto generato o alterato, salvaguardandoli da attività potenzialmente fraudolente.

Ne sapremo certamente di più durante il MWC 2025 con l’evento HONOR Alpha Plan, che si concentrerà sull’intelligenza artificiale.

In copertina HONOR 200 Pro