Google ha implementato una funzionalità molto simpatica all’interno di YouTube per Android TV che permette di visualizzare solo i testi (le lyrics) quando riproduciamo un video musicale.

Nel frattempo, una funzionalità ancora non disponibile in Italia di YouTube Music sta ricevendo una nuova e migliorata veste grafica e funzionale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

YouTube per Android TV si trasforma in un karaoke

Con la versione 5.22 dell’app di YouTube per Android TV (in rollout per tutti), arriva una simpatica novità che, quando riproduciamo il video di un brano musicale, può potenzialmente trasformare l’app in una sorta di karaoke.

Nella barra degli strumenti collocata subito sopra alla barra di avanzamento, tra i pulsanti “Non mi piace” e “Salva (in una playlist)”, è stato introdotto il nuovo pulsante “Visualizza”, caratterizzato da un’icona a forma di occhio.

Accedendovi, verremo accolti da un menu che dice: “Scegli cosa vuoi riprodurre sullo schermo quando ascolti la musica”. Le opzioni disponibili sono tre:

Artwork – mostra la copertina del singolo/album, titolo del brano e nome dell’artista.

mostra la copertina del singolo/album, titolo del brano e nome dell’artista. Testo – mostra il testo del brano, seguendolo pedissequamente con l’avanzare della canzone, proprio in stile karaoke.

mostra il testo del brano, seguendolo pedissequamente con l’avanzare della canzone, proprio in stile karaoke. Video – mostra il video scelto, esattamente come realizzato e pubblicato sulla piattaforma dall’artista.

Sebbene si tratti di una aggiunta simpatica e gradita, soprattutto per coloro che amano il karaoke (e le serate karaoke tra amici), c’è ancora spazio per grossi miglioramenti. Uno su tutti è la “memoria” della selezione: YouTube, infatti, non ricorderà la vostra scelta e, al video successivo, dovremo nuovamente effettuare la procedura per selezionare la visualizzazione del testo.

YouTube Music migliora la funzionalità “Ask Music”

Da un po’ di tempo, YouTube Music offre una funzionalità chiamata Ask Music che, grazie all’intelligenza artificiale, va a generare stazioni radio personalizzate in base ai gusti dell’utente.

Nelle ultime ore, Google ha iniziato a migliorare questa funzionalità, attualmente circoscritta a Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia, rendendola più versatile all’interno dell’app per lo streaming musicale (via 9to5Google).

In precedenza (prima immagine della galleria sottostante), nella scheda “Home” dell’app veniva mostrato il solo badge “Chiedi la musica che preferisci”. Recentemente, il singolo badge è stato sostituito da un carosello di badge, anticipato dalla dicitura “Chiedi musica”, che mostra alcuni esempi (nello specifico, nella seconda immagine della galleria sottostante notiamo “Cantanti con voce profonda” e “Nuove uscite” ma ce ne sono altri).

Effettuando un tap su uno di questi badge, verrà automaticamente creata una radio/playlist relativa proprio alla categoria selezionata. Subito sotto al carosello di badge, è presente un campo di testo che permette di chiedere qualsiasi tipo di musica, anche tramite input vocale.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare all’ultima versione disponibile l’app di YouTube Music per dispositivi Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla (tramite il pulsante “Installa”) o, eventualmente, aggiornarla (tramite il pulsante “Aggiorna” se venisse segnalata la presenza di un aggiornamento).