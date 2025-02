Con l’obiettivo di rendere ancora più facile la possibilità di entrare in contatto e comunicare con le persone tramite i Direct Message (DM), Instagram ha appena lanciato cinque nuove funzionalità. Si tratta di novità che riguardano la traduzione e la programmazione dei messaggi, la condivisione dei brani musicali, la possibilità di fissare fino a tre messaggi in cima a una conversazione e l’introduzione dei QR code per invitare le persone a entrare in un gruppo.

Come cambiano i DM di Instagram

1-La traduzione dei messaggi

La prima novità riguarda la funzionalità di traduzione automatica dei messaggi. Per utilizzarla è sufficiente tenere premuto sul messaggio, sia inviato sia ricevuto, e premere il pulsante “Traduci”. La traduzione comparirà sotto il messaggio originale all’interno della conversazione.

2-La condivisione dei brani musicali

Qualcosa di simile era stato anticipato da uno sviluppatore ad agosto scorso e ora Instagram consente di condividere una canzone non solo nelle storie, ma anche all’interno di una chat individuale che in un gruppo. Per farlo bisogna aprire il pannello degli sticker, selezionare l’opzione “Musica” e selezionare uno dei brani presenti nella libreria audio di Instagram. Una volta scelta la canzone verrà inviata un’anteprima di 30 secondi accompagnata dall’animazione di un vinile con la copertina dell’album.

3-La programmazione dei messaggi

Con questo aggiornamento di Instagram sarà possibile pianificare qualsiasi messaggio all’interno dei DM. In questo caso è necessario scrivere il messaggio e tenere premuto sul tasto di invio. A questo punto comparirà una schermata dalla quale selezionare la data e l’ora per poi pianificare l’invio premendo sul tasto Invia.

4-Come fissare in alto i messaggi

Questa funzione permette di organizzare meglio le conversazioni e salvare un messaggio considerato importante, semplicemente fissandolo in alto all’interno di una chat privata o di gruppo. È possibile fissare in alto sia un messaggio di testo che un’immagine o un Reel, tenendo premuto su quel contenuto e selezionando “Aggiungi”. Per rimuovere un messaggio (se ne possono fissare al massimo tre per conversazione) è sufficiente tenere premuto il contenuto e selezionare “Rimuovi”.

5-Invitare gli amici alle chat di gruppo tramite QR code

Ora su Instagram è possibile condividere un codice QR personalizzato per invitare nuove persone a una chat di gruppo. L’amministratore può generare un invito toccando il nome del gruppo in alto, selezionando “Link di invito” e poi “QR code” per creare e condividere il codice.