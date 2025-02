Entro la fine di questo mese sarà lanciato ufficialmente Xiaomi 15 Ultra e il popolare produttore cinese ha già dato il via alla campagna mediatica che ci accompagnerà fino al momento della presentazione.

E così nelle scorse ore Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha condiviso il primo scatto fotografico catturato da questo atteso smartphone, mettendo in particolare evidenza le sue capacità in condizioni di luce difficili.

Primo scatto di prova per la fotocamera di Xiaomi 15 Ultra

L’immagine condivisa da Lei Jun non è stata catturata dal sensore primario ma dal teleobiettivo periscopico (dovrebbe trattarsi di un sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200 megapixel) e questo è il risultato:

Questo sensore dovrebbe vantare dimensioni pari a 1/1,4 pollici e usare la tecnologia di binning 4×4 per migliorare le prestazioni nelle condizioni di luce difficili, garantendo scatti dettagliati anche in ambienti bui. Tra le sue caratteristiche, inoltre, non dovrebbero mancare lo zoom ottico fino a 4,3x e lo zoom digitale fino a 100x grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che di recente Lei Jun ha anticipato che Xiaomi 15 Ultra si dimostrerà uno smartphone rivoluzionario per quanto riguarda gli scatti notturni, aggiungendo che il suo teleobiettivo periscopico sarà in grado di garantire agli utenti risultati mai visti fino ad oggi.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi 15 Ultra dovremmo trovare un ampio display con risoluzione 2K, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il supporto alla connettività satellitare e una batteria da ben 6.000 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 90 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Lo smartphone dovrebbe essere lanciato presto anche a livello globale: l’appuntamento, infatti, è fissato per il Mobile World Congress 2025 di Barcellona, in programma a partire da lunedì 3 marzo.