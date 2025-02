Per la prima volta dopo tantissimi anni Microsoft ha aumentato i prezzi di Microsoft 365, il pacchetto in abbonamento contenente le principali app di produttività del colosso di Redmond. Questo significa dover sborsare ulteriori 36 euro all’anno, un obolo che potete evitare acquistando una licenza permanente, che grazie alla Special Sale di Godeal24, può essere vostra a un costo inferiore rispetto a quello del solo aumento.

Una licenza di Microsoft Office 2021 Pro, ad esempio, è in vendita a partire da poco meno di 36 euro, ma il prezzo può scendere sensibilmente scegliendo tra le varie opportunità presenti o andando verso una versione precedente, ancora decisamente valida per la maggior parte degli utenti.

Allo stesso modo anche Windows 11 (o Windows 10 per chi ha un PC più datato) è in promozione a prezzi scontati (fino al 90% rispetto al listino), così come diverse versioni di Microsoft Office, pacchetti aggiuntivi, software di utilità per tenere in ordine il PC e pacchetti per amministratori di rete, un modo veloce per aggiornare a prezzi contenuti i computer aziendali.

Diverse anche le opportunità di pagamento, di cui vi parleremo tra poco, con una assistenza tecnica sempre presente. Scopriamo nel dettaglio le offerte e gli eventuali codi sconto da utilizzare per ottenere i prezzi indicati.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, Godeal24 ha scelto CWALLETCO, che offre diverse soluzioni tra cui scegliere. La più interessante e sicura è indubbiamente PayPal, che vi offre una ulteriore forma di protezione nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. In ogni caso potete contare su un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria