Più volte negli ultimi mesi ci è capitato di parlare di AI Pin, un piccolo dispositivo indossabile lanciato da Humane alla fine del 2023 per offrire agli utenti una soluzione di intelligenza artificiale che si può indossare.

In pratica, AI Pin è un piccolo gadget che si attacca magneticamente ai vestiti o ad altre superfici ed è composto da un dispositivo di forma quadrata che pesa circa 34 grammi e da una batteria che pesa altri 20 grammi: il suo scopo è consentire agli utenti di connettersi ai modelli di intelligenza artificiale tramite la loro voce.

HP acquisice Humane e i suoi prodotti

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della decisione di HP di comprare per 116 milioni di dollari Humane, acquisendo così il “pacchetto completo”, incluse la piattaforma di intelligenza artificiale Cosmos, il personale tecnico e la proprietà intellettuale (che comprende oltre 300 brevetti e domande di brevetto).

Grande soddisfazione per questa operazione è stata espressa dai vertici di HP, azienda che grazie a tale investimento prevede di poter accelerare la sua capacità di sviluppare una nuova generazione di dispositivi che siano in grado di gestire in modo molto fluido le richieste di intelligenza artificiale sia localmente che nel cloud.

Pare che HP abbia in programma di utilizzare la tecnologia di Humane nei suoi dispositivi, come ad esempio i PC con funzionalità IA e le stampanti smart.

I dipendenti di Humane entreranno nella divisione HP IQ, il nuovo laboratorio dell’azienda specializzato nell’innovazione IA e nella creazione di un ecosistema smart di prodotti e servizi in ambito lavorativo.

Sarà interessante scoprire cosa nascerà dall’unione delle competenze di Humane nel settore IA con la grande infrastruttura di HP.