Trovare i contenuti da guardare potrebbe non essere un’esperienza così piacevole, essendo tanti i contenuti tra cui scegliere, con le conseguenti inevitabili difficoltà per i più indecisi e il team di sviluppatori di Google TV pare abbia in programma di dare una mano agli utenti Android.

Lo scorso anno il colosso di Mountain View ha introdotto i riassunti IA in YouTube, una funzione che consente agli utenti di avere una sorta di anteprima di un determinato contenuto e la medesima funzionalità sembra essere in arrivo anche sull’app Google TV per Android.

In arrivo una novità interessante per Google TV su Android

Al momento la nuova funzionalità dell’app Google TV per Android è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti, probabilmente nell’ambito di una fase di test prima di un rilascio su larga scala (è stata riscontrata sulla versione 4.39.2886.720900620.9-release).

In pratica, gli utenti vedranno sotto l’immagine di copertina di un contenuto un tasto per visualizzare riassunti e recensioni e, se viene premuto, si apre una nuova pagina che li informa brevemente sull’argomento e, scorrendo verso destra, è possibile leggere anche recensioni e pareri della critica.

In basso sono presenti due pulsanti che permetteranno agli utenti di aggiungere il contenuto alla propria watchlist e di condividerlo con altri.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di Google per scoprire quando questa nuova funzionalità sarà implementata per tutti gli utenti.

