HarmonyOS NEXT 5 è il sistema operativo di Huawei che il colosso cinese ha rilasciato alla fine del 2024 con l’obiettivo, tra gli altri, di svincolarsi definitivamente da Android e proporre un ecosistema adeguato a tutte le tipologie di dispositivi Huawei e garantire prestazioni generali migliori.

I primi dispositivi a integrare HarmonyOS NEXT 5 sono stati la serie Huawei Mate 60, Mate X5 e il tablet MatePad Pro 13.2. Successivamente è stata poi lanciata la serie Mate 70, che include HarmonyOS NEXT preinstallato, segnando l’abbandono definitivo di Android da parte di Huawei per i suoi dispositivi di punta. Ora è iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento della beta pubblica di HarmonyOS NEXT 5 che introduce importanti modifiche ai temi e alla schermata iniziale e l’introduzione di nuove funzionalità.

Il changelog completo della beta pubblica di HarmonyOS NEXT 5.0.0.126

Con un aggiornamento di 1,71 GB HarmonyOS NEXT 5.0.0.126 introduce diverse novità, soprattutto per quel che riguarda i temi e le funzionalità di sistema. L’aggiornamento interessa anche i modelli Huawei Pura70, Mate X6, Pocket 2 e Nova 12 Ultra.

Tema

Sono stati aggiunti più emoji ai temi Mood e Mood Space.

Le combinazioni fai-da-te sono ora più ricche, offrendo esperienze più divertenti.

Il tema Air Shooting permette di cliccare sulla palla da basket per tirare, rendendo il gioco più piacevole e rilassante.

Huawei Share

Vai su Chiamate > Impostazioni > Avanzate e attiva l’opzione “Premi il tasto di accensione per terminare una chiamata”. Premi due volte il tasto di accensione per rifiutare una chiamata in arrivo. Premi una volta per annullare una chiamata in uscita. Premi una volta durante una chiamata per riagganciare.

Aggiunta la possibilità di silenziare la suoneria premendo il tasto di accensione o il tasto del volume quando arriva una chiamata.

Impostazioni

Il Centro Privacy e Sicurezza ora include un nuovo accesso alla Cassaforte File, che consente di crittografare e salvare facilmente immagini, audio, video e documenti.

La suoneria di avvio ora può essere attivata o disattivata manualmente (Impostazioni > Suoni e vibrazione > Suoneria di avvio).

Schermata Home

Ora è possibile aggiungere una pagina vuota premendo con due dita sulla schermata home per accedere alla modalità di modifica.

Gli utenti possono anche tenere premuta una pagina della schermata home e trascinarla per modificarne l’ordine.

Sistema

Aggiunta una funzione timer per l’accensione e lo spegnimento automatico (Impostazioni > Sistema > Timer).

Aggiunta la funzione Air Gesture File Transfer: una volta attivata, è possibile condividere file tramite un gesto di presa e rilascio (Impostazioni > Sistema > Avvio rapido e gesti > Air Transfer).

Ora è possibile trascinare immagini dalla Super Transfer Station alla galleria per salvarle.

Durante la cattura di screenshot in modalità schermo diviso o finestra mobile, il sistema riconosce automaticamente la modalità attiva e permette di catturare solo l’area selezionata.

Ora la funzione screenshot supporta la codifica della privacy: se l’immagine contiene informazioni sensibili, l’editor degli screenshot suggerirà automaticamente l’opzione codifica privacy, consentendo di nascondere i dati privati con un solo tocco.

Nel centro multitasking, trascinando verso il basso una scheda attività, questa verrà bloccata e non verrà eliminata quando si preme l’icona del cestino per pulire le attività aperte.

Aggiunto il supporto per la connessione a Huawei HiCar tramite cavo USB.

Aggiunta una nuova opzione di riconoscimento intelligente del testo nell’app Memo: quando attivata, rileva automaticamente numeri di telefono, indirizzi, date ed e-mail, permettendo di eseguire azioni rapide come chiamate, navigazione, creazione di promemoria o email (Memo > icona dei tre puntini > Impostazioni > Riconoscimento intelligente del testo).

MeeTime

Ora l’app supporta le cartelle per gli SMS nell’interfaccia dei messaggi, consentendo di visualizzarne facilmente il contenuto.

Gestione file

Ora è possibile accedere alla funzione di pulizia dei file di grandi dimensioni tramite l’icona della scopa nell’angolo in alto a destra della sezione Recenti, per liberare più spazio.

Calendario

Le schede delle giornate importanti ora supportano immagini di sfondo personalizzate: è possibile scegliere una foto preferita come sfondo (tenere premuta la scheda > Modifica).

AI Life

Aggiunta la funzione di accesso remoto al PC: effettuando l’accesso con lo stesso account Huawei su PC e smartphone, è possibile controllare il PC da remoto tramite l’app AI Life.

Aggiunta la funzione di monitoraggio domestico tramite Smart TV: è possibile connettersi alla Smart TV di casa tramite l’app AI Life per controllare la situazione in qualsiasi momento.

Huawei Reading

Ora è possibile scorrere le pagine dei libri verso l’alto e il basso o cambiarle utilizzando i tasti del volume, scegliendo tra diverse modalità di cambio pagina per un’esperienza di lettura più immersiva.

Browser