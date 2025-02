Lanciati in Cina alla fine dello scorso anno, i tablet Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro si preparano a fare il loro esordio anche nei mercati europei.

Ebbene, nelle ultime ore sono emersi quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali delle varie versioni dei tablet di Xiaomi nel Vecchio Continente (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Quanto potrebbero costare in Europa Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro

Inziando da Xiaomi Pad 7, la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 429 euro mentre la variante con 256 GB di memoria di archiviazione dovrebbe costare 469 euro. Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, ci troveremmo di fronte ad un lieve aumento rispetto alla generazione precedente.

Passando a Xiaomi Pad 7 Pro, il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduto in Europa a 529 euro mentre per quello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione il prezzo dovrebbe salire a 629 euro.

Ricordiamo le principali caratteristiche di Xiaomi Pad 7:

Dimensioni: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

Peso: 490 grammi

Display: IPS LCD da 11,2 pollici (risoluzione 3,2K in 3:2) con refresh rate fino a 144 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 732

RAM: 8 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: singola, 50 megapixel con PDAF

Fotocamera anteriore: 32 megapixel

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, USB-C (USB 3.2 Gen 1)

Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 8.850 mAh, ricarica rapida cablata a 45 W

Sistema operativo: HyperOS 2.0 basato su Android 15

Queste, invece, sono le principali caratteristiche del modello Pro:

Dimensioni: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

Peso: 490 grammi

Display: IPS LCD da 11,2 pollici (risoluzione 3,2K in 3:2) con refresh rate fino a 144 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 735

RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 GB o 512 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: doppia, 50 megapixel (principale con PDAF) + 2 megapixel (profondità di campo)

Fotocamera anteriore: 32 megapixel

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C (USB 3.2 Gen 1)

Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 8.850 mAh, ricarica rapida cablata a 67 W

Sistema operativo: HyperOS 2.0 basato su Android 15

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per quanto riguarda il lancio, che potrebbe essere in programma in occasione del Mobile World Congress 2025 del prossimo mese.