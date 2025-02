Nel corso delle ultime ore, alcuni leak trapelati in rete avrebbero svelato gran parte delle specifiche tecniche di OnePlus 13 Mini e OPPO Find X8 Mini, i nuovi modelli di smartphone compatti delle rispettive compagnie: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

OnePlus 13 Mini: una batteria tutt’altro che “mini”

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma social Weibo, il nuovo OnePlus 13 Mini ospiterà al suo interno una batteria da 6000 mAh di capacità, al netto delle sue dimensioni significativamente compatte.

Lo stesso leak suggerisce inoltre che la compagnia starebbe attualmente lavorando alla realizzazione di batterie ancor più ampie fino a 7000 mAh di capacità, che verranno implementate all’interno dei futuri modelli che usciranno entro la fine dell’anno corrente.

Tra le specifiche attese dal nuovo modello compatto troviamo poi un display OLED di tipologia LTPO da 6,31 pollici di diagonale e risoluzione 1,5 K, con una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. È verosimile aspettarsi anche in questo caso il chip Snapdragon 8 Elite, montato all’interno dei restanti modelli della serie OnePlus 13.

Nel caso del comparto fotocamere, OnePlus 13 Mini disporrà di un sensore principale da 50 megapixel, abbinato a un sensore teleobiettivo da 50 megapixel, dotato di zoom ottico 2x. Ad oggi non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per OnePlus 13 Mini, che arriverà molto probabilmente nel corso del mese di aprile, o comunque entro il secondo trimestre dell’anno.

OPPO Find X8 Mini: una fotocamera non sorprendente

In base ai leak delle ultime ore, OPPO Find X8 Mini dovrebbe presentare un display OLED di tipologia LTPO da 6,3 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e cornici sottili su tutti i lati. Nel caso del comparto fotocamere, il nuovo modello compatto prenderà a piene mani da OPPO Find N5, con un sensore principale da 50 megapixel accompagnato da un sensore ultra-wide da 8 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x.

OPPO Find X8 Mini supporterà la ricarica via cavo a 80 W di potenza, oltre che la ricarica wireless da 50 W di potenza. Al suo interno troveremo molto probabilmente il processore MediaTek Dimensity 9400, garantendo così prestazioni del tutto simili al resto della nuova serie X8.

Tra le specifiche attese troviamo poi il supporto ai pagamenti NFC, il controllo remoto a infrarossi e l’interfaccia ColorOS 15, basata sul sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno.

OPPO Find X8 Mini è attualmente previsto per il mese di marzo, assieme al lancio del modello top di gamma OPPO Find X8 Ultra. Chiaramente ricordiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.