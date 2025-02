Alla fine del mese di gennaio, Google ha comunicato l’avvio di un esperimento che, negli stati Uniti, avrebbe arricchito l’esperienza utente di Google TV con una nuova funzionalità chiamata News Briefs.

Questa funzionalità, pensata per fornire panoramiche delle principali notizie e video ad esse correlati, potrebbe essere implementata all’interno della modalità ambient delle TV: ciò emerge dall’analisi del codice sorgente dell’ultima versione dell’app Google TV Ambient Mode.

Google TV, interfaccia utente delle più recenti smart TV basate sul sistema operativo Android TV, offre una modalità Ambient che si attiva quando la TV non viene utilizzata, trasformando lo schermo in una cornice digitale che motra foto personali o foto provenienti da svariate collezioni (come quella di Google Earth o quella di Google Arts & Culture).

Analizzando il codice sorgente della versione 3.1.0.721404302 dell’app Google TV Ambient Mode, il solito AssembleDebug ha scoperto alcune stringhe di testo che suggeriscono come Google stia pianificando di aggiungere il supporto alla funzionalità News Briefs all’interno della modalità Ambient.

<string name=”nudge_top_news_feature_message”>Show news headlines in your screensaver. Enable them in settings</string>

<string name=”top_news_disclaimer_text”>Show top news headlines. These headlines are AI-generated based on the day’s top news articles.

Note that this is an experimental AI feature and can make mistakes. Top news may include violent or potentially disturbing events.</string>

<string name=”top_news_title”>Top news</string>

<string name=”news_brief_counter_text”>%1$d of %2$d</string>

<string name=”news_brief_widget_help_text”>Press OK to listen to your news brief</string>