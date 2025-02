YouTube compirà quest’anno i suoi primi 20 anni. La data di nascita ufficiale, infatti, è quella del 14 febbraio 2005. La piattaforma è stata poi acquistata da Google nell’ottobre del 2006 ed è oggi uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento digitale, su scala globale. Il 2025 sarà un anno di grandi sfide per YouTube che, con un messaggio pubblicato sul blog ufficiale da parte del CEO Neal Mohan, ha evidenziato quali saranno le quattro “grandi scommesse” per l’anno in corso.

Vediamo, quindi, quali sono i punti individuati dal CEO che segneranno l’attività della piattaforma di Google per i prossimi mesi. Gli obiettivi sono chiari: YouTube intende puntare sul format di maggior successo in questo periodo, i podcast, oltre che arricchire le possibilità di interazioni tra utenti e creator, rafforzare la sua posizione nel settore dell’intrattenimento domestico, diventando sempre di più la nuova TV, e integrare l’intelligenza artificiale.

Le scommesse di YouTube per il 2025

YouTube punta a essere sempre di più uno dei punti di riferimento degli utenti. Per questo motivo, la prima scommessa è rappresentata dalla volontà di restare “l’epicentro della cultura” diventando la piattaforma ideale per ospitare uno dei format più influenti oggi come il podcast. Per questo motivo, il CEO di YouTube ha confermato il lancio di nuovi strumenti per i podcaster e, soprattutto, nuove opportunità per monetizzare per i creator che intendono puntare su questo formato per il proprio canale.

Tra le scommesse di YouTube c’è la volontà di introdurre nuovi modi per interagire con i creator. In questo senso rientra la volontà di estendere l’accesso alle Community a un numero sempre maggiore di creator (programma che continuerà nel corso dell’anno). In questo modo, YouTube punta a diventare sempre di più un social network, integrando nei canali degli spazi dedicati agli utenti e alle possibilità di interazione con i creatori di contenuti.

Un altro obiettivo della piattaforma è quello di “diventare la nuova TV”, incrementando l’utilizzo del servizio tramite gli schermi di casa e offrendo un’esperienza sempre più ricca. Sono in arrivo anche nuove funzioni come Guarda con che permette ai creator di commentare live e reagire in tempo reale a partite ed eventi, seguendo quanto è già possibile fare su altre piattaforme concorrenti.

C’è poi la necessità di integrare l’intelligenza artificiale che dovrà diventare un’arma in più per i creatori di contenuti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti grazie a video ancora migliori. In tal senso, YouTube ha già lanciato Dream Screen e Dream Track, funzionalità che generano sfondi sotto forma di immagini e video, oltre a tracce audio strumentali per gli Short.

C’è, però, ancora tanto lavoro da fare. Il prossimo step, infatti, è rappresentato dall’integrazione di Veo 2 in Dream Screen, con nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa che saranno a disposizione dei creatori di contenuti. Da non sottovalutare, inoltre, l’importanza del doppiaggio automatico che sarà disponibile per tutti i creatori del Programma partner della piattaforma.

Per quanto riguarda il doppiaggio, YouTube punta ad aumentare le lingue supportate. Il doppiaggio automatico è stata una delle principali novità della piattaforma tanto che, in media, oltre il 40% del tempo di visualizzazione dei video doppiati è generato dalle tracce audio doppiate. Per quanto riguarda l’IA, inoltre, YouTube punta anche a introdurre nuovi strumenti per aiutare gli utenti a identificare l’IA che dovrà essere utilizzata nel rispetto delle linee guida.