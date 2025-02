Sono partite le offerte di San Valentino 2025 sullo store Xiaomi e c’è tempo fino alle 9:59 del prossimo 17 febbraio per poter accedere agli sconti previsti su vari prodotti della gamma dell’azienda cinese.

Come al solito, le opportunità per un buon affare non mancano, sia per chi cerca uno smartphone che per chi valuta l’acquisto di altri prodotti come tablet, smartwatch, cuffie e molto altro ancora, grazie alla ricchissima gamma di prodotti Xiaomi.

A disposizione degli utenti ci sono sconti al carrello, legati all’importo del proprio acquisto, coupon promozionali e bundle con accessori inclusi gratuitamente. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie di offerte per Xiaomi.

Le offerte di San Valentino di Xiaomi

La nuova ondata di offerte di San Valentino dello store Xiaomi comprende tantissime opzioni da tenere in considerazione, con buona parte della gamma dell’azienda che viene proposta ora in offerta. Prima di andare ad analizzare le offerte più interessanti, vi lasciamo qui di sotto il link diretto alle promo che vi permetterà di iniziare a consultare le proposte disponibili.

Fino a 30 euro di sconto automatico al carrello

In occasione di San Valentino, fino al prossimo 17 di febbraio, Xiaomi mette a disposizione uno sconto automatico al momento del pagamento pari a:

-10 euro per una spesa di almeno 129 euro

per una spesa di almeno -20 euro per una spesa di almeno 219 euro

per una spesa di almeno -30 euro per una spesa di almeno 329 euro

50 euro di sconto sui nuovi POCO X7 e X7 Pro

Da segnalare anche uno sconto di 50 euro sulla nuova gamma POCO X7 con la possibilità di acquistare:

Bundle con accessori in regalo

Ci sono poi i bundle in promozione che consentono di acquistare uno smartphone o un tablet con un accessorio incluso gratuitamente:

Sconti per nuovi utenti

Se non avete mai effettuato acquisti sullo store Xiaomi (o se create un nuovo account) potrete accedere a vari sconti extra con, in particolare, un coupon di 20 euro per l’acquisto di smartphone e tablet da almeno 199 euro oltre che vari coupon aggiuntivi su prodotti AIoT e molto altro. Questi coupon sono disponibili nell’Area nuovi utenti dello store.

Codice sconto per gli acquisti in app

Da segnalare anche che, tramite l’app dello store Xiaomi, è possibile ottenere uno sconto extra del 10% grazie al codice promozionale [Love2025] (non utilizzabile, però, su Xiaomi 14T Pro e su POCO X7) che andrà inserito al momento del check out.

Lo store di Xiaomi propone anche dei coupon aggiuntivi su prodotti selezionati, che vengono aggiornati periodicamente e permettono di ottenere un risparmio extra sul prodotto desiderato. Ci sono, inoltre, diversi altri prodotti in sconto, da smartphone a tablet passando per robot aspirapolvere, TV e molto altro.

Per un quadro completo sulla promozione rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte di San Valentino dello store Xiaomi. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto. Le promozioni in corso termineranno, come detto, il prossimo 17 di febbraio.

Ricordiamo che gli acquisti sullo store di Xiaomi possono essere completati anche pagando in 3 rate con PayPal oppure optando per un finanziamento Findomestic, con la possibilità di dilazionare la spesa fino a 24 mesi, sui prodotti selezionati.