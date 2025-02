Le novità portate da Samsung con il lancio di Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra non sono ancora finite: il produttore sud-coreano ha integrato sulla One UI 7 una nuova funzione della Tastiera Samsung pensata per suggerire risposte attraverso l’intelligenza artificiale, anche in app di terze parti; in più, sembra che l’app Samsung Messaggi non sia esattamente stata abbandonata, anzi.

Tastiera Samsung suggerisce le risposte con IA on-device, anche su WhatsApp

Iniziamo dalla Tastiera Samsung, che sulla One UI 7 implementata sulla serie Galaxy S25 mette a disposizione una nuova funzione Risposte suggerite. I più attenti sapranno che un qualcosa di apparentemente simile (ma in realtà diverso) è già disponibile sulla One UI 6.1.1: il nome è lo stesso, ma questa volta i suggerimenti di risposta non riguardano i Galaxy Watch e la One UI 6 Watch, e attingono a più dati conversazionali.

All’interno delle Impostazioni, alla voce “Funzioni avanzate > Labs” è disponibile la nuova funzione Risposte suggerite: quest’ultima può fornire suggerimenti di risposta basati sull’intelligenza artificiale alle chat e ai messaggi di testo ricevuti (elaborati on-device), direttamente attraverso la Tastiera Samsung. Essendo legata alla tastiera può essere utilizzata solo utilizzando quest’ultima, ma funziona con la digitazione anche in app di terze parti, come ad esempio con WhatsApp.

Il perché la funzione si trovi all’interno della sezione Labs è presto detto. Come potete vedere negli screenshot di esempio qui in basso, ci sono ancora aspetti da perfezionare. Le risposte suggerite sono buone (anche se alle volte ancora un po’ troppo formali), ma vanno a coprire parte dell’ultima riga della conversazione, risultando un po’ fastidiose in alcuni frangenti. Premere su una delle risposte suggerite non la invia direttamente, cosa che dà il tempo di fare eventuali modifiche.

La funzionalità di risposta suggerita sembra seguire quella di Google e della sua Gboard, risultando compatibile solo con applicazioni che la supportano specificatamente (come appunto WhatsApp e non molte altre). Si tratta del rovescio della medaglia dell’utilizzo di un modello AI on-device: le conversazioni restano sul dispositivo, ma questo limita la disponibilità della funzione.

Altro che abbandonata: Samsung Messaggi accoglie novità con la One UI 7

Già da un po’ Samsung sembra aver lasciato indietro l’applicazione Samsung Messaggi in favore di Google Messaggi, e sulla serie Galaxy S25, ad esempio, la prima non è nemmeno preinstallata. In realtà a quanto pare il produttore sud-coreano non ha affatto abbandonato la sua app, come dimostrato dall’aggiornamento rilasciato “silenziosamente” con l’avvento dei nuovi flagship.

Samsung Messaggi può tuttora essere installata passando dal Galaxy Store, e nonostante la migrazione dei servizi a Google Messaggi (annunciata tempo fa) sembra funzionare perfettamente, con tanto di supporto RCS e persino di un paio di novità. La casa di Seoul avrebbe potuto disattivare il supporto RCS così da spingere gli utenti verso Google Messaggi, ma evidentemente nei piani non c’è ancora la volontà di abbandono totale dell’app.

Anzi, in base a quanto possiamo leggere su uno dei siti Samsung coreani, con l’avvento della One UI 7 l’app per i messaggi ha accolto una nuova funzione che consente di modificare i messaggi inviati ad altri dispositivi Samsung Galaxy dotati della stessa release. In base a quanto possiamo leggere, per farlo basta tenere premuto a lungo su un messaggio inviato, selezionare “Modifica” e andare a correggere: il testo modificato viene contrassegnato come tale, e viene offerta una cronologia dei cambiamenti; le modifiche possono essere effettuate fino a tre volte entro 15 minuti dall’invio del messaggio.

Altra novità riguarda le password usa e getta, o OTP: Samsung Messaggi permette di attivare una funzione che va automaticamente a cancellare i messaggi contenenti OTP utilizzate per l’autenticazione a due fattori quando non servono più. Un comodo modo per tenere un po’ più in ordine la schermata delle varie chat. I messaggi ormai inutili vengono spostati nel cestino dopo 24 ore, ed eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Come segnalato dal solito Mishaal Rahman (via Android Authority), al momento pare che queste novità siano limitate a livello regionale: a quanto sembra sono disponibili solamente in Corea del Sud a partire dalla versione 16.0.01.22 di Samsung Messaggi, e solo sui Galaxy S25 (e quindi con One UI 7). Staremo a vedere se arriveranno anche a livello globale, magari con qualche aggiornamento da distribuire nei prossimi giorni.