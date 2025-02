Realme annuncia ufficialmente la data di presentazione (e non solo) di due suoi nuovi smartphone Android: si tratta di Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+, dispositivi che hanno iniziato a farsi vedere prima in Cina (con la versione Plus) e poi sono sbarcati in India. Quest’oggi la casa cinese svela praticamente ogni cosa sui nuovi prodotti, tra peculiarità, specifiche e persino prezzi e varianti: andiamo a scoprire tutto.

La serie Realme 14 Pro sta arrivando in Italia con batterie da 6000 mAh

La serie Realme 14 Pro costituisce la prima linea di smartphone sensibili al freddo e in grado di cambiare colore. Secondo le parole del produttore, i nuovi smartphone vogliono rompere l’esclusività delle caratteristiche premium negli smartphone di fascia media, offrendo esperienze innovative a prezzi competitivi.

L’esclusiva variante Pearl White è stata realizzata in collaborazione con lo studio di design industriale nordico Valeur Designers: è ispirata all’oceano e presenta un texture raffinata che ricorda una conchiglia, con uno spessore di 7,55 mm (per 14 Pro) o comunque inferiore a 8 mm (per 14 Pro+). Come funziona il cambiamento del colore? Gli smartphone della serie sfruttano pigmenti avanzati che reagiscono alle temperature, consentendo alla cover posteriore di passare dal bianco perla al blu quando le temperature scendono sotto i 16° C (e viceversa); in più, Realme segnala che non esistono due cover Pearl White identiche. La variante Suede Grey è invece realizzata in pelle scamosciata vegana, con una diversa sensazione al tatto e una superficie antiscivolamento.

La serie offre certificazioni IP66, IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere: gli smartphone possono essere immersi per 48 ore in 2 metri di acqua senza subire danni, con la possibilità di registrare video in modalità subacquea fino a un’ora. In più i due modelli dispongono di una certificazione di resistenza agli urti di livello militare.

La serie Realme 14 Pro introduce il primo sistema a triplo flash al mondo, denominato “MagicGlow”: questo sistema fornisce un’illuminazione su tre direzioni (frontale, laterale e di riempimento), così da ricreare condizioni da studio in ambienti poco illuminati, anche con impostazioni personalizzate.

Realme 14 Pro+ viene anche definito l’unico smartphone di fascia media a proporre un teleobiettivo periscopico, che solitamente trova spazio solo sulla fascia alta: a bordo c’è un sensore Sony IMX882 da 1/2″ con il SuperZoom 120x, l’unico del segmento, che si affianca al sensore principale Sony IMX896 da 50 MP (1/1,56″, con OIS) e al sensore ultra-grandangolare. Entrambi i modelli possono contare su AI Ultra Clarity 2.0, che porta su questa fascia la funzione AI Super-resolution: rispetto alla precedente generazione, si applica a una gamma più ampia di immagini, con l’intento di aumentare la nitidezza; la modalità AI Snap permette invece di catturare le situazioni più dinamiche con maggiore chiarezza.

Realme 14 Pro e 14 Pro+ si distinguono anche nel cuore: il primo è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, mentre il secondo da un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: entrambi arrivano fino a 12 GB di RAM e a 512 GB di memoria interna (14 Pro parte da 8-256 GB), con RAM dinamiche che possono arrivare fino a ulteriori 14 GB. A supporto, la serie integra un avanzato sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D da 6000 mm² (il più grande del segmento).

Realme 14 Pro+ offre uno schermo quad-curve con cornici simmetriche di 1,6 mm, con un rapporto schermo-corpo del 93,8%: il pannello OLED è da 6,83 pollici, con risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz e PWM Dimming a 3840 Hz, mentre il fratello Realme 14 Pro si ferma a una diagonale di 6,77 pollici (sempre OLED, a risoluzione 1.5K e con refresh rate fino a 120 Hz).

Tra i punti di forza della serie c’è senza dubbio la batteria: in entrambi i casi c’è spazio per un’unita da 6000 mAh grazie alla tecnologia Flex Pack di Realme, che consente di mantenere un profilo sottile. Secondo il produttore, Realme 14 Pro+ può spingersi fino a 17 ore di riproduzione video o fino a 10 ore di gioco pesante.

Prezzi e uscita di Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ in Italia

Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ saranno lanciati in Italia il 3 marzo 2025, durante il Mobile World Congress di Barcellona. I prezzi consigliati per il nostro Paese sono i seguenti:

Realme 14 Pro: 8-256 GB a 429,99 euro 12-512 GB a 479,99 euro

Realme 14 Pro+: 12-512 GB a 579,99 euro



Realme anticipa che proprio il 3 marzo saranno anche svelate “interessanti offerte early-bird“: insomma, il produttore ha voluto anticipare quasi tutto, ma non proprio tutto. Continuate a seguirci per saperne di più sui nuovi smartphone e sulle offerte di lancio.