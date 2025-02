ho. Mobile rilancia la sua offerta da 5,99 euro al mese, mettendo a disposizione dei nuovi utenti che richiedono la portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedono un nuovo numero, la possibilità di accedere a un piano tariffario vantaggioso con una spesa ridotta.

La promo consente di sfruttare la rete Vodafone, andando anche ad aggiungere il 5G, con l’attivazione di un’apposita opzione. Andiamo a vedere tutti i dettagli in merito alla promozione lanciata in queste ore da ho. Mobile e che sarà attivabile fino al prossimo 5 marzo.

Cosa prevede la nuova offerta ho. Mobile da 5,99 euro al mese

La nuova offerta limited edition lanciata da ho. Mobile mette a disposizione degli utenti:

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati oltre a 7,6 GB ogni mese, senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori sono inclusi

L’offerta prevede un costo periodico di 5,99 euro al mese, senza vincoli e costi nascosti. Il contributo di attivazione, da sommare al costo del primo mese per determinare l’importo complessivo da pagare al momento della sottoscrizione è pari a:

2,99 euro una tantum con portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati (CoopVoce, PosteMobile, Kena Mobile e altri) oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare

con o (CoopVoce, PosteMobile, Kena Mobile e altri) oppure richiedendo un 29,90 euro una tantum con portabilità da TIM, WINDTRE, Very Mobile, Vodafone e Fastweb (in caso di portabilità da uno di questi operatori l’offerta è attivabile esclusivamente con l’autoricarica)

Al momento dell’attivazione è possibile anche scegliere di richiedere una eSIM, con un costo di 1,99 euro una tantum. Eventualmente, il passaggio alla SIM virtuale potrà essere richiesto in una fase successiva all’attivazione, tramite l’app di ho. Mobile.

Da notare, inoltre, che l’offerta può essere arricchita con il 5G. Sempre dall’app ho. Mobile, infatti, è possibile attivare l’opzione ho. Il Turbo che prevede un costo di 1,29 euro in più oltre al canone mensile (la spesa complessiva, quindi, sarebbe di 7,28 euro al mese con l’opzione inclusa).

Per attivare l’offerta basta premere sul link seguente. È possibile scegliere tra la consegna gratuita a casa della SIM oppure il ritiro della SIM in un punto vendita partner di ho. C’è anche la possibilità di richiedere una eSIM, che sarà consegnata in pochi minuti e potrà essere poi installata nello smartphone, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore.

Per accedere all’offerta, disponibile fino al 5 marzo, basta seguire il link qui di sotto.

Le altre offerte ho. Mobile

Per chi passa a ho. Mobile sono disponibili anche altre offerte come:

minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G fino a 60 Mbps al costo di 6,99 euro al mese

al costo di minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G fino a 60 Mbps al costo di 8,99 euro al mese

al costo di minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

Tutte queste offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di ho. Mobile, con gli stessi costi di attivazione e gli stessi servizi aggiuntivi visti per l’offerta da 5,99 euro al mese. Queste promozioni, a differenza della limited edition precedente, non hanno una data di scadenza.

Ricordiamo che dopo la nascita di Fastweb + Vodafone, ho. Mobile, in precedenza controllata direttamente da Vodafone, è ora parte della nuova azienda ma, come confermato a seguito della conclusione dell’operatore (al link qui di sotto trovate tutti i dettagli), il brand continua a operare in modo indipendente.