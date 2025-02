Secondo diverse fonti, la compagnia OPPO starebbe attualmente lavorando alla realizzazione di Find X8 Mini, il modello compatto e ridotto della nuova serie che potrebbe sfidare il diretto concorrente vivo X200 Pro Mini. In particolare, nelle ultime ore un informatore avrebbe divulgato alcune delle sue specifiche tecniche: scopriamole insieme nel dettaglio.

OPPO Find X8 Mini: le specifiche tecniche attese

Secondo quanto riportato dall’utente Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma social Weibo, OPPO Find X8 Mini dovrebbe presentare un display AMOLED piatto da 6,3 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e frequenza d’aggiornamento variabile con un massimo di 120 Hz, accompagnato da un sensore integrato per le impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, il nuovo modello avrà a disposizione un sensore principale da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine e apertura f/1,8, accompagnato da un sensore ultra-wide da 50 megapixel con apertura f/2,0, similmente a quanto visto con OPPO Find X8. A questi potrebbe però aggiungersi un ulteriore sensore a periscopio da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x e apertura f/2,8. Sul lato anteriore troveremo invece un sensore da 32 megapixel, dotato di apertura f/2,4.

In base a quanto si evince dai rumor delle settimane precedenti, anche OPPO Find X8 Mini monterà al suo interno il chip MediaTek Dimensity 9400 a 3 nanometri, presente sui restanti modelli della serie X8 e X8 Pro, assicurando prestazioni del tutto simili. OPPO Find X8 Mini presenterà l’interfaccia grafica ColorOS 15, basata su sistema operativo Android 15.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il nuovo modello, che potrebbe verosimilmente essere presentato a marzo. Specifichiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice cinese. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali direttamente da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.