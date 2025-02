Come ogni mese, anche per gennaio 2025 AnTuTu ha pubblicato la lista degli smartphone più performanti. Una classifica particolarmente attesa nel settore, frutto di oltre 1.000 test mensili che valutano le prestazioni hardware di un dispositivo attraverso una serie di test su CPU, GPU, memoria e archiviazione.

Ricordiamo infatti che i test prodotti da AnTuTu hanno come obiettivo quello di simulare le attività e le applicazioni nel mondo reale e, di conseguenza, misurare in modo attendibile l’efficienza del dispositivo in varie condizioni di utilizzo.

Naturalmente, questo non significa che quelle di AnTuTu siano delle misure assolute delle prestazioni complessive di uno smartphone: rimangono infatti escluse dalle valutazioni dell’operatore analisi come quelle sulla qualità del display, la capacità della fotocamera, la durata della batteria e l’ottimizzazione dei software.

La classifica – gennaio 2025

Al netto di tali considerazioni, questa è la classifica emersa per gennaio 2025:

Vivo X200 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) – 2.896.624 punti OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite) – 2.888.193 punti Red Magic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) – 2.868.701 punti iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) – 2.853.651 punti iQOO Neo10 Pro (Dimensity 9400) – 2.836.633 punti Vivo X200 (Dimensity 9400) – 2.816.213 punti Vivo X200 Pro Mini (Dimensity 9400) – 2.799.774 punti OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) – 2.752.630 punti Oppo Find X8 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) – 2.706.662 punti Honor Magic 7 Pro (Snapdragon 8 Elite) – 2.684.156 punti

Al primo posto troviamo dunque Vivo X200 Pro Satellite Edition, alimentato da Dimensity 9400, con un punteggio medio di 2.896.624 punti (per chi fosse interessato, ricordiamo che è possibile trovare tutti i principali smartphone dello stesso brand qui su Amazon). Un punteggio evidentemente sufficiente per scalzare il precedente dominio di Snapdragon 8 Elite che, tuttavia, può ben consolarsi portando in dote il secondo e il terzo posto della classifica, occupati da OnePlus Ace 5 Pro e Red Magic 10 Pro+.

Rileva infine l’equa ripartizione dei primi 10 posti: la metà è infatti attribuita a dispositivi alimentati da Snapdragon 8 Elite, l’altra metà a dispositivi alimentati da Dimensity 9400.